Лев XIV – французским политикам: вера и служение неразделимы

28 августа Лев XIV принял в Ватикане делегацию французских паломников - общественных деятелей из епархии Кретей. Приветствовав гостей, Святейший Отец пожелал, чтобы эта встреча укрепила их в надежде и вдохновила на труд ради более справедливого и братского общества, вдохновлённого Евангелием.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима подчеркнул: посреди многих кризисов западного общества христиане должны прежде всего обращаться ко Христу и черпать в Нём силу для служения. Их путь важен не только для личного духовного роста, но и для людей, которым они служат. В контексте Франции, где принцип светскости порой толкуется искажённо, верность вере становится непростым, но ценным свидетельством. Размышляя о спасении, принесённом Христом, Папа отметил его всеобъемлющий характер: оно касается культуры и экономики, семьи и труда, достоинства человека, образования и политики. Христианство не может сводиться к частной благочестивой практике – оно предполагает новый способ жизни, где ближний уже не враг, а брат.

Напоминая о социальных проблемах региона – насилии, бедности, наркотрафике, безработице, – Лев XIV указал на силу, которая дана христианину в Таинстве Крещения: Божия любовь может преобразить даже общественные структуры. «Без Меня не можете делать ничего» (Ин 15,5), – сказал Христос, поэтому ценности, отделённые от Него, остаются бесплодными. Святейший Отец дал прямой совет: всегда пребывать в единении с Господом. Не существует разделения в личности публичного деятеля: «Есть только политик, который, под взглядом Бога и своей совести, по-христиански осуществляет свои обязанности».

Частная аудиенция в Ватикане 28 августа 2025 г. (@VATICAN MEDIA)

Епископ Рима призвал гостей из Франции углублять знание социальной доктрины Церкви и не бояться её отстаивать: она согласуется с природой человека, направлена к всеобщему благу, её могут воспринять даже неверующие, ибо Церковь помогает созидать мирное, гармоничное и примирённое общество. Понимая трудности открытого христианского служения, Лев XIV напомнил о давлении партийных директив и «идеологических колонизациях». Но лишь единение с распятым Христом даёт силу противостоять и сказать «нет», когда поставлена на карту истина. «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин 16,33), – привёл Папа слова Спасителя.

В конце встречи Лев XIV поблагодарил гостей за визит, пожелал хранить надежду на лучшее будущее и вверил Францию материнскому заступничеству Пресвятой Девы.