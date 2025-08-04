Годовщина взрыва в Бейруте. Папа: моё сердце с народом Ливана

Вечером 4 августа в Бейруте прошла молитвенная встреча, посвящённая пятой годовщине катастрофического взрыва в порту. Вечер памяти, организованный у церкви Богоматери Избавления, собрал родственников жертв и многих горожан. Центральным моментом стало послание Папы Льва XIV, которое зачитал апостольский нунций архиепископ Паоло Борджа.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец заверяет народ Ливана в духовной близости и молитвенной поддержке. «Слёзы Христа соединяются с нашими перед лицом утраты и страдания близких», – говорится в тексте, подписанном госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином.

Папа Римский подчёркивает: «Смерть не имеет и никогда не будет иметь последнего слова», добавляя, что его сердце и сердце всей Церкви остаётся с ливанским народом.

Лев XIV заверяет в солидарности тех, кто потерял родных и жилища, кто до сих пор несёт тяжесть катастрофы: сострадание Папы охватывает всех, «чьё сердце изранено или кто лишился всего из-за этого несчастья». «Возлюбленный и страждущий Ливан» остаётся в центре молитв Святейшего Отца, подчёркивается в послании.

Молебен в Бейруте сопровождался воспоминаниями и свидетельствами очевидцев, а также молчаливым шествием к мемориальному саду, где недавно были высажены 75 деревьев с именами жертв и вскоре будут посажены другие. Символично, что разрушенному силосу, эпицентру трагедии, было решено придать статус национального памятника.

Взрыв 4 августа 2020 года унёс жизни 245 человек и оставил более шести тысяч раненых. Для Ливана он стал ещё одной тяжёлой раной, добавившейся к войнам, политическому и экономическому кризису и социальной нестабильности, напомнил апостольский нунций в Бейруте.