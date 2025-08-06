Как подготовить сердце для Божьей любви

На общей аудиенции 6 августа Лев XIV начал цикл размышлений о тайне страстей, смерти и воскресения Христа. В центре внимания было слово «подготавливать», простое, но хранящее в себе «драгоценный секрет христианской жизни».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Обращаясь к тысячам паломников со всего мира, собравшимся на площади Св. Петра, Папа напомнил о евангельском эпизоде, когда ученики спрашивают Иисуса, где приготовить Пасху (Мк 14,12). Важна символика деталей ответа: человек с кувшином, приготовленная горница, незнакомый хозяин, – всё как будто предуготовлено. «Любовь – не плодом случайности, но сознательного выбора», – подчеркнул Папа. Христос идёт навстречу страданиям не по роковому стечению обстоятельств, а по свободному решению; Он движим верностью и любовью, и это даёт утешение: жертва Иисуса – не случайный импульс, а плод убеждённой воли.

«Приготовленная горница» становится образом опережающего деяния Бога, отметил Епископ Рима. Прежде чем человек осознает потребность в принятии, Господь уже приготовил место дружбе с ним. Эта горница – сердце человека, пустое лишь на вид, но ожидающее, чтобы быть наполненным. Христос всё продумал, устроил и решил, но Он просит также об участии учеников. Благодать не упраздняет свободу, но пробуждает её; Божий дар не снимает ответственности, а делает её плодотворной.

Паломники на площади Святого Петра (6 августа 2025 г.) (@Vatican Media)

По словам Святейшего Отца, и сегодня существует трапеза, которую нужно готовить. Речь идёт не только о Евхаристии, но и о повседневной жизни, воспринимаемой как благодарение. Готовиться к ней означает освобождать пространство: убирать лишнее, умерять притязания, отказываться от нереалистичных ожиданий. Иллюзии отвлекают, она нацелены на результат, а подготовка ориентирует и делает возможной встречу, отметил Лев XIV. Подлинная любовь всегда предшествует ответу и становится даром. Ведь именно так поступил Христос, готовя вечерю для всех – даже для тех, кто собирался Его предать или отречься от Него.

Епископ Рима призвал верующих «готовить Пасху Господа» как в литургии, так как и в буднях: готовить место для Бога через нашу открытость, прощение, великодушие, терпеливо переносимое испытание. Это значит отказаться от претензий, «перестать ждать, пока изменится другой, сделать первый шаг»; больше слушать, «научиться доверять тому, что уже было уготовано».

Паломники на площади Святого Петра (6 августа 2025 г.) (@Vatican Media)

В конце наставления Лев XIV подчеркнул: тот, кто готовит «место для общения с Богом и друг с другом», обнаруживает вокруг себя множество знаков Божьего присутствия, «ведущих в ту просторную и уже готовую комнату, где постоянно совершается таинство бесконечной любви, которая поддерживает и всегда предшествует нам». Из этого рождается безмятежное доверие, которое позволяет встречать всё с открытым сердцем, ибо «там, где любовь приготовлена, жизнь может по-настоящему расцвести».