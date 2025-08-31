Поиск

Angelus 31 августа. Смирение – высшая форма свободы

Перед чтением молитвы Angelus в полдень 31 августа Лев XIV обратился к тысячам паломников, собравшихся на ватиканской площади Святого Петра. Папа прокомментировал отрывок из Евангелия от Луки (Лк 14,1.7-14), предлагаемый литургией дня, и начал с образа совместной трапезы, которая во всех культурах символизирует мир и общение.

София Халходжаева  

В Евангелии Иисус сам оказывается гостем на обеде у одного из фарисеев, напомнил Святейший Отец. Принимая гостей, мы проявляем широту сердца, а становясь гостями, должны уметь смиренно войти в мир другого. Истинная культура встречи строится именно на этих качествах, которые сближают.

В воскресной евангельской сцене, описанной святым Лукой, присутствующие «наблюдали» за Иисусом с некоторым подозрением. Несмотря на это, встреча состоялась, потому что Иисус не оставался безучастным. По сути, Господь отказывается от пустой вежливости, которая порой используется как щит, чтобы не открываться друг другу. Он хочет не формального, а настоящего, искреннего общения. В свойственной Ему манере, через притчу, Христос описывает происходящее и приглашает тех, кто за Ним наблюдает, к размышлению: Он отмечает, как люди стремятся занять «первые места». Этот же принцип соперничества, когда встреча превращается в соревнование, актуален и сегодня, подчеркнул Святейший Отец. Наша совместная евхаристическая трапеза в День Господень означает для нас дать Иисусу слово, внимательно выслушать Его. Он может показать, как мы выглядим со стороны, – важно видеть себя Его глазами. По словам Льва XIV, важно осознавать, что часто мы сводим жизнь к бесполезной гонке, ища признания и сравнивая себя с другими. Нужно остановиться и задуматься, позволить Слову Иисуса поразить нас и поставить под сомнение наши привычные приоритеты. Все это – опыт свободы: «Иисус зовет нас к свободе».

Паломники на площади Святого Петра (31 августа 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (31 августа 2025 г.)   (ANSA)

В Евангелии для описания высшей формы свободы и используется слово «смирение», продолжил Папа. Смирение – это свобода от самого себя. Оно приходит с пониманием, что Царство Божье и Его справедливость гораздо интереснее, чем наши собственные амбиции. Тот, кто возвышает себя, на самом деле не нашёл ничего более интересного, чем собственная персона, и в глубине души не уверен в себе. Истинное достоинство человека, исходящее от осознания себя чадом Божьим, «драгоценным в глазах Бога», не нуждается в усилиях или стратегиях. Оно естественным образом выходит на первый план, становится главным, когда мы перестаём пользоваться другими людьми и ситуациями и начинаем служить.

«Возлюбленные, помолимся сегодня о том, дабы Церковь стала “школой смирения”, гостеприимным домом, где места не нужно завоёвывать, где Иисус может взять слово и научить нас Своему смирению и Своей свободе», – призвал в конце обращения к верующим Папа Лев XIV.

Паломники на площади Святого Петра (31 августа 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (31 августа 2025 г.)   (@VATICAN MEDIA)
31 августа 2025, 12:53

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.