Angelus 31 августа. Смирение – высшая форма свободы

Перед чтением молитвы Angelus в полдень 31 августа Лев XIV обратился к тысячам паломников, собравшихся на ватиканской площади Святого Петра. Папа прокомментировал отрывок из Евангелия от Луки (Лк 14,1.7-14), предлагаемый литургией дня, и начал с образа совместной трапезы, которая во всех культурах символизирует мир и общение.

София Халходжаева

В Евангелии Иисус сам оказывается гостем на обеде у одного из фарисеев, напомнил Святейший Отец. Принимая гостей, мы проявляем широту сердца, а становясь гостями, должны уметь смиренно войти в мир другого. Истинная культура встречи строится именно на этих качествах, которые сближают.

В воскресной евангельской сцене, описанной святым Лукой, присутствующие «наблюдали» за Иисусом с некоторым подозрением. Несмотря на это, встреча состоялась, потому что Иисус не оставался безучастным. По сути, Господь отказывается от пустой вежливости, которая порой используется как щит, чтобы не открываться друг другу. Он хочет не формального, а настоящего, искреннего общения. В свойственной Ему манере, через притчу, Христос описывает происходящее и приглашает тех, кто за Ним наблюдает, к размышлению: Он отмечает, как люди стремятся занять «первые места». Этот же принцип соперничества, когда встреча превращается в соревнование, актуален и сегодня, подчеркнул Святейший Отец. Наша совместная евхаристическая трапеза в День Господень означает для нас дать Иисусу слово, внимательно выслушать Его. Он может показать, как мы выглядим со стороны, – важно видеть себя Его глазами. По словам Льва XIV, важно осознавать, что часто мы сводим жизнь к бесполезной гонке, ища признания и сравнивая себя с другими. Нужно остановиться и задуматься, позволить Слову Иисуса поразить нас и поставить под сомнение наши привычные приоритеты. Все это – опыт свободы: «Иисус зовет нас к свободе».

Паломники на площади Святого Петра (31 августа 2025 г.) (ANSA)

В Евангелии для описания высшей формы свободы и используется слово «смирение», продолжил Папа. Смирение – это свобода от самого себя. Оно приходит с пониманием, что Царство Божье и Его справедливость гораздо интереснее, чем наши собственные амбиции. Тот, кто возвышает себя, на самом деле не нашёл ничего более интересного, чем собственная персона, и в глубине души не уверен в себе. Истинное достоинство человека, исходящее от осознания себя чадом Божьим, «драгоценным в глазах Бога», не нуждается в усилиях или стратегиях. Оно естественным образом выходит на первый план, становится главным, когда мы перестаём пользоваться другими людьми и ситуациями и начинаем служить.

«Возлюбленные, помолимся сегодня о том, дабы Церковь стала “школой смирения”, гостеприимным домом, где места не нужно завоёвывать, где Иисус может взять слово и научить нас Своему смирению и Своей свободе», – призвал в конце обращения к верующим Папа Лев XIV.