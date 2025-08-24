Angelus 24 августа. Христос – мерило нашей веры

Перед чтением молитвы Angelus в полдень 24 августа Святейший Отец обратился со словом к верным, собравшимся на ватиканской площади Святого Петра. В основе отрывка из Евангелия сегодняшней литургии (Лк 13,22-30) лежит образ «узкой двери», который Иисус использует в ответ на вопрос, мало ли спасающихся, напомнил Папа. Иисус говорит: «Подвизайтесь войти тесными вратами, ибо многие, сказываю вам, поищут войти, и не возмогут» (ст. 24).

София Халходжаева

Этот образ может вызывать вопрос: если Бог – любящий и милостивый Отец, объятия Которого всегда открыты, чтобы нас принять, почему Иисус говорит, что врата спасения узки? Говоря так, Господь вовсе не желает нас обесуражить, пояснил Святейший Отец: «Его слова служат прежде всего для того, чтобы поколебать самомнение тех, кто считает себя уже спасённым, кто практикует религию и поэтому чувствует себя “в порядке”. На самом деле они не поняли, что недостаточно совершать религиозные обряды, если они не преображают сердце: Господь не желает поклонения, отделённого от жизни, и не одобряет жертв и молитв, если они не ведут к жизни в любви к ближним и к практике справедливости. Поэтому, когда они предстанут перед Господом, хвалясь тем, что ели и пили с Ним и слушали Его учение, они услышат в ответ: “Я не знаю, откуда вы. Отойдите от Меня все, делающие беззаконие!”» (ст. 27).

«Провокация», исходящая от сегодняшнего Евангелия, великолепна, продолжил Папа: в то время как мы порой осуждаем тех, кто далек от веры, Иисус бросает вызов нашей «уверенности верующих». Он говорит нам, что недостаточно исповедовать веру словами, есть и пить с Ним в совершении Евхаристии или быть сведущими в христианском учении. Наша вера подлинна, когда она охватывает всю нашу жизнь, когда становится критерием нашего выбора, когда она делает нас людьми, посвящёнными добру и готовыми рисковать ради любви, подобно Иисусу.

Паломники на площади Святого Петра (24 августа 2024 г.)

Путь, избранный Им, не был лёгким путем успеха или власти, – чтобы спасти нас, Он возлюбил нас настолько, что прошёл через «тесные врата» Креста, подчеркнул Папа: Иисус – мерило нашей веры; Он врата, через которые мы должны пройти, чтобы спастись (см. Ин 10,9), живя Его любовью и становясь в своей жизни делателями справедливости и мира.

«Иногда это означает делать трудный и непопулярный выбор, бороться с собственным эгоизмом и отдавать себя другим, упорствовать в добре там, где, казалось бы, берет верх логика зла, и так далее. Но, переступив этот порог, мы обнаружим, что жизнь открывается перед нами по-новому, и отныне мы войдём в широкое сердце Бога и в радость вечного пира, который Он нам приготовил».

Призовем Деву Марию, дабы она помогла нам мужественно пройти сквозь «тесные врата» Евангелия, чтобы мы могли с радостью открыться величию любви Бога Отца, воззвал Папа, завершая слово.