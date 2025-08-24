Поиск

Папа Римский

Angelus 24 августа. Христос – мерило нашей веры

Перед чтением молитвы Angelus в полдень 24 августа Святейший Отец обратился со словом к верным, собравшимся на ватиканской площади Святого Петра. В основе отрывка из Евангелия сегодняшней литургии (Лк 13,22-30) лежит образ «узкой двери», который Иисус использует в ответ на вопрос, мало ли спасающихся, напомнил Папа. Иисус говорит: «Подвизайтесь войти тесными вратами, ибо многие, сказываю вам, поищут войти, и не возмогут» (ст. 24).

София Халходжаева  

Этот образ может вызывать вопрос: если Бог – любящий и милостивый Отец, объятия Которого всегда открыты, чтобы нас принять, почему Иисус говорит, что врата спасения узки? Говоря так, Господь вовсе не желает нас обесуражить, пояснил Святейший Отец: «Его слова служат прежде всего для того, чтобы поколебать самомнение тех, кто считает себя уже спасённым, кто практикует религию и поэтому чувствует себя “в порядке”. На самом деле они не поняли, что недостаточно совершать религиозные обряды, если они не преображают сердце: Господь не желает поклонения, отделённого от жизни, и не одобряет жертв и молитв, если они не ведут к жизни в любви к ближним и к практике справедливости. Поэтому, когда они предстанут перед Господом, хвалясь тем, что ели и пили с Ним и слушали Его учение, они услышат в ответ: “Я не знаю, откуда вы. Отойдите от Меня все, делающие беззаконие!”» (ст. 27).

«Провокация», исходящая от сегодняшнего Евангелия, великолепна, продолжил Папа: в то время как мы порой осуждаем тех, кто далек от веры, Иисус бросает вызов нашей «уверенности верующих». Он говорит нам, что недостаточно исповедовать веру словами, есть и пить с Ним в совершении Евхаристии или быть сведущими в христианском учении. Наша вера подлинна, когда она охватывает всю нашу жизнь, когда становится критерием нашего выбора, когда она делает нас людьми, посвящёнными добру и готовыми рисковать ради любви, подобно Иисусу.

Паломники на площади Святого Петра (24 августа 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (24 августа 2024 г.)

Путь, избранный Им, не был лёгким путем успеха или власти, – чтобы спасти нас, Он возлюбил нас настолько, что прошёл через «тесные врата» Креста, подчеркнул Папа: Иисус – мерило нашей веры; Он врата, через которые мы должны пройти, чтобы спастись (см. Ин 10,9), живя Его любовью и становясь в своей жизни делателями справедливости и мира.

«Иногда это означает делать трудный и непопулярный выбор, бороться с собственным эгоизмом и отдавать себя другим, упорствовать в добре там, где, казалось бы, берет верх логика зла, и так далее. Но, переступив этот порог, мы обнаружим, что жизнь открывается перед нами по-новому, и отныне мы войдём в широкое сердце Бога и в радость вечного пира, который Он нам приготовил».

Призовем Деву Марию, дабы она помогла нам мужественно пройти сквозь «тесные врата» Евангелия, чтобы мы могли с радостью открыться величию любви Бога Отца, воззвал Папа, завершая слово.

Паломники на площади Святого Петра (24 августа 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (24 августа 2024 г.)   (@Vatican Media)
24 августа 2025, 12:42

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.