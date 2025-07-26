Видеопослание Папы вьетнамским атехизаторам

Папа Лев XIV обратился с видеопосланием к вьетнамским катехизаторам по случаю 400-летия со дня рождения блаженного мученика Андрея Фуйенского. Важный юбилей для вьетнамских католиков отмечается в часовне Благовещения Радио Ватикана с участием нескольких сотен вьетнамцев со всего мира, присоединившихся к празднованию по видеосвязи.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Свидетельство этого «великого сына Вьетнама», подчеркивает Папа в своем обращении, «по сей день нас вдохновляет». Блаженный Андрей Фуйенский родился в 1625 году и стал бесценным сотрудником миссионеров-иезуитов. Об этом подвижнике упоминает Папа Франциск в послесинодальном послании Christus vivit, омечая, что он был убит за веру и умер с именем Иисуса на устах в возрасте всего 19 лет. Благодаря героическому свидетельству блаженному Андрею было присвоен титул вьетнамского первомученика. Он был беатифицирован Папой Иоанном Павлом II в 2000 году.

«Давайте сегодня попросим этого покровителя катехизаторов ходатайствовать за нас, дабы мы вслед за ним могли с непоколебимой верой призывать имя Иисуса даже когда испытываем трудности».

Папа Лев отмечает, что Церковь во Вьетнаме «полна благочестивых катехизаторов – мирян и мирянок, в большинстве своем молодых». В стране и за ее пределами живут более 64 тысяч вьетнамских катехизаторов, играющих основополагающую роль в приходах. Папа выражает благодарность каждому из них и говорит, что не следует недооценивать свой дар, благодаря которому они приводят молодое поколение к дружбе с Иисусом.

«Вы посланы Церковью, чтобы быть живыми знаками Божьей любви: смиренными служителями, подобно блаженному Андрею, преисполненными миссионерского рвения. Церковь радуется в вас и призывает с радостью следовать дальше по пути этой благородной миссии».

Находясь в заточении, блаженный Андрей Фуйенский ободрял своих товарищей-христиан, укрепляя их веру и прося о молитве, дабы он мог оставаться верным до конца.

«Этот глубокий момент напоминает нам, что христианская жизнь и особенно служение катехизаторов – это никогда не дело одиночки. Мы наставляем, а наша община молится; мы свидетельствуем, а Тело Христово поддерживает нас в испытаниях».

Напоминая о Юбилее молодежи, который скоро состоится в Риме, Лев XIV просит катехизаторов вдохновляться в своем служении надеждой и духовно присоединиться к молодым паломникам в Риме, а также ко всем братьям и сестрам во Вьетнаме.

«Мои дорогие катехизаторы, вы возлюблены Богом и бесценны для Его Церкви», - говорит Папа в конце видеопослания, еще раз призывая следовать примеру блаженного мученика Андрея Фуйенского.