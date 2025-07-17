Вернуться к истокам ради единства православных и католиков

Утром 17 июля Лев XIV встретился в Кастель Гандольфо с участниками экуменического православно-католического паломничества из США, отметив, что этот визит стал возвращением к истокам веры: к памяти святых апостолов Петра и Павла в Риме и апостола Андрея в Константинополе. Это возможность «заново и конкретно пережить веру, рождённую от слышания переданного апостолами Евангелия».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Особое значение паломничеству придаёт 1700-летие Первого Никейского собора: Символ веры, принятый в Никее и дополненный в Константинополе, остаётся общим наследием всех христиан, напомнил Папа. Кроме того, в этом году даты Пасхи в восточном и западном календарях совпали, и пасхальное «Христос воскрес!» прозвучало в унисон. «Тьма греха и смерти побеждена Агнцем, закланным за нас, – Иисусом Христом, нашим Господом»: это наполняет сердца надеждой и побуждает к свидетельству.

Напомнив, что Католическая Церковь отмечает Юбилейный год под девизом «Паломники надежды», Папа обратился к православному гостю – митрополиту Элпидофору: «Ваше имя само по себе означает “тот, кто несёт надежду”».

«Мы знаем, что ни один крик невинных жертв насилия, ни одна жалоба матерей, оплакивающих своих детей, не останутся неуслышанными. Наша надежда – в Боге, и именно потому, что мы постоянно черпаем из неиссякаемого источника Его благодати, мы призваны быть её свидетелями и носителями».

Лев XIV выразил пожелание, чтобы экуменическое паломничество укрепило христиан в вере и вдохновило на путь единства. Он также попросил передать братское приветствие Патриарху Варфоломею, который присутствовал на Мессе начала понтификата Льва XIV, и выразил надежду на новую встречу с паломниками на экуменическом праздновании юбилея Никейского собора. По словам Папы, подобные инициативы – «пророческое предзнаменование полного и зримого единства» – стали возможны благодаря плодам экуменического диалога последних десятилетий. Среди них совместная декларация св. Павла VI и Патриарха Афинагора, подписанная в 1965 году, которая сняла взаимные анафемы 1054 года.

Частная аудиенция в Кастель Гандольфо 17 июля 2025 г. (@Vatican Media)

«Мы тоже должны взывать к Параклиту, Утешителю, о благодати следовать по пути единства и братской любви. Единство среди верующих во Христа – один из знаков Божьего дара утешения; Писание обещает, что “вы будете утешены в Иерусалиме” (Ис 66,13). Рим, Константинополь и другие кафедры не должны бороться за первенство; нельзя уподобляться ученикам, которые спорили, кто из них больше, даже когда Христос говорил им о Своих грядущих страданиях (см. Мк. 9,33–37)».

В конце обращения Лев XIV призвал к духовному возвращению в Иерусалим, Град мира, где апостолы приняли Святого Духа и откуда понесли Благую весть по всему миру:

«Вернувшись к истокам нашей веры, да обретём все мы дар Божьего утешения и, подобно Доброму самарянину, да сумеем возлить на современное человечество елей отрады и вино ликования».