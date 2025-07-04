Перед отпуском Лев XIV посетил Кастель Гандольфо

Вечером 3 июля Папа Лев XIV посетил городок Кастель Гандольфо в 25 километрах от Рима. Там, на вилле Барберини, с 6 по 20 июля он проведёт летний отпуск, сочетая отдых с молитвой и пастырскими обязанностями. По словам Зала печати Ватикана, визит был посвящён инспекции ремонтных работ в преддверии скорого переезда.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец поселится на территории Папских вилл, ныне известной как подворье Laudato si’: этот экологический и образовательный проект был создан Папой Франциском в 2023 году. Здесь осуществляется просветительская деятельность, вдохновлённая энцикликой Laudato si’ и концепцией целостной экологии. Именно в экоцентре Laudato si' 9 июля Папа совершит первую Мессу о защите творения (pro custodia creationis), которую он недавно распорядился добавить в Римский миссал.

В воскресенье 13 июля в 10 часов Лев XIV возглавит Св. Мессу в Папском приходе Св. Фомы Виллановского, а затем в полдень вознесёт молитву Angelus на площади Свободы перед Апостольским дворцом. 20 июля в 9 часов 30 минут Папа возглавит Мессу в кафедральном соборе Альбано: именно с этой епархией был связан кардинал Превост до избрания на Апостольский Престол. После богослужения он вознесёт вместе с паломниками молитву «Ангел Господень», а затем вернётся в Ватикан.

В июле не будет общих и частных аудиенций, за исключением общей аудиенции 30 июля.

Лев XIV посещал Кастель Гандольфо в мае. Знакомясь с проектом Laudato si’, он побывал в Апостольском дворце, который по инициативе Папы Франциска с 2016 года преобразован в музейный комплекс.