В июле Папа призывает молиться о духовной проницательности

Для принятия мудрых решений в изменяющемся мире крайне важна проницательность. Без помощи Божьей здесь обойтись нельзя, поэтому Лев XIV взывает к Святому Духу о стяжании благодати духовного распознавания. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца вместе с епархией Бруклина опубликовала видеопослание, в котором Епископ Рима призывает верующих молиться в этих намерениях в июле 2025 года.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«Помолимся, дабы мы преуспевали в духовном распознавании, умея выбирать жизненные стези и отвергать всё, что отдаляет от Христа и Евангелия», – взывает Папа Лев XIV и возносит молитву:

«Дух Святой, свет нашего благоразумия,

дыхание и услада решений наших,

даруй мне благодать прилежного внимания к гласу Твоему,

дабы я различал сокровенные ходы своего сердца

и мог постичь, что для Тебя воистину важно,

избавляя моё сердце от терзаний.

Молю Тебя о благодати научиться останавливаться,

чтобы уразуметь образ моих действий,

чувства, что меня наполняют,

помышления, что меня одолевают,

зачастую вторгаясь неуловимо.

Да приведут меня мои решения к радости Евангелия

даже если придётся пройти через моменты сомнений и усталости,

даже если будет нужно бороться, размышлять, искать и начинать заново,

ибо в конце странствия сего

плодом верных решений станет Твоё утешение.

Сподобь меня лучше познать то, что мною движет,

дабы отринуть то, что отдаляет от Христа,

возлюбить Господа и усерднее Ему служить.

Аминь».