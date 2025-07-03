В июле Папа призывает молиться о духовной проницательности
Виктор Владимиров – Град Ватикан
«Помолимся, дабы мы преуспевали в духовном распознавании, умея выбирать жизненные стези и отвергать всё, что отдаляет от Христа и Евангелия», – взывает Папа Лев XIV и возносит молитву:
«Дух Святой, свет нашего благоразумия,
дыхание и услада решений наших,
даруй мне благодать прилежного внимания к гласу Твоему,
дабы я различал сокровенные ходы своего сердца
и мог постичь, что для Тебя воистину важно,
избавляя моё сердце от терзаний.
Молю Тебя о благодати научиться останавливаться,
чтобы уразуметь образ моих действий,
чувства, что меня наполняют,
помышления, что меня одолевают,
зачастую вторгаясь неуловимо.
Да приведут меня мои решения к радости Евангелия
даже если придётся пройти через моменты сомнений и усталости,
даже если будет нужно бороться, размышлять, искать и начинать заново,
ибо в конце странствия сего
плодом верных решений станет Твоё утешение.
Сподобь меня лучше познать то, что мною движет,
дабы отринуть то, что отдаляет от Христа,
возлюбить Господа и усерднее Ему служить.
Аминь».