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Папа Римский

В июле Папа призывает молиться о духовной проницательности

Для принятия мудрых решений в изменяющемся мире крайне важна проницательность. Без помощи Божьей здесь обойтись нельзя, поэтому Лев XIV взывает к Святому Духу о стяжании благодати духовного распознавания. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца вместе с епархией Бруклина опубликовала видеопослание, в котором Епископ Рима призывает верующих молиться в этих намерениях в июле 2025 года.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«Помолимся, дабы мы преуспевали в духовном распознавании, умея выбирать жизненные стези и отвергать всё, что отдаляет от Христа и Евангелия», – взывает Папа Лев XIV и возносит молитву:

«Дух Святой, свет нашего благоразумия,
дыхание и услада решений наших,
даруй мне благодать прилежного внимания к гласу Твоему,
дабы я различал сокровенные ходы своего сердца
и мог постичь, что для Тебя воистину важно,
избавляя моё сердце от терзаний.

Молю Тебя о благодати научиться останавливаться,
чтобы уразуметь образ моих действий,
чувства, что меня наполняют,
помышления, что меня одолевают,
зачастую вторгаясь неуловимо.

Да приведут меня мои решения к радости Евангелия
даже если придётся пройти через моменты сомнений и усталости,
даже если будет нужно бороться, размышлять, искать и начинать заново,
ибо в конце странствия сего
плодом верных решений станет Твоё утешение.

Сподобь меня лучше познать то, что мною движет,
дабы отринуть то, что отдаляет от Христа,
возлюбить Господа и усерднее Ему служить.
Аминь».

03 июля 2025, 16:01

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