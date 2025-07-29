В августе Папа призывает молиться о мирном сосуществовании

Внутренние конфликты в обществе – вызов для человечества; преодолевать их жестами братства, наводя мосты человечности в духе диалога – задача сегодняшней Церкви. Именно в этих намерениях Лев XIV призывает верующих молиться в августе 2025 года.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«Помолимся, дабы общества, в которых сосуществование кажется наиболее сложным, не поддавались соблазну конфликтов по этническим, политическим, религиозным или идеологическим мотивам», – призывает Епископ Рима в видеопослании, опубликованном Всемирной сетью молитвы Святейшего Отца. Папа Римский возносит молитву:

Иисусе, Владыка нашей истории,

верный друг и живое присутствие,

Ты никогда не устаёшь идти нам навстречу.

И вот мы здесь, алчущие мира Твоего.

Мы живём во времена страха и разобщения.

Порой мы поступаем так, словно мы одни,

и воздвигаем между нами стены,

забывая, что мы братья и сёстры.

Ниспошли, Господи, Духа Твоего,

дабы возгорелось в нас желание

слушать и понимать друг друга,

жить вместе с уважением и состраданием.

Даруй нам смелость искать путей диалога,

отвечать на конфликты жестами братства,

открывать свои сердца другим, не страшась различий.

Соделай нас строителями мостов,

готовыми преодолевать границы и идеологии,

способными видеть других очами сердца,

признавая в каждом человеке неприкосновенное достоинство.

Помоги нам создавать пространства,

где может расцвести надежда,

где многообразие не угроза, а богатство,

которое делает нас человечнее.

Аминь.