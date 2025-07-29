В августе Папа призывает молиться о мирном сосуществовании
Виктор Владимиров – Град Ватикан
«Помолимся, дабы общества, в которых сосуществование кажется наиболее сложным, не поддавались соблазну конфликтов по этническим, политическим, религиозным или идеологическим мотивам», – призывает Епископ Рима в видеопослании, опубликованном Всемирной сетью молитвы Святейшего Отца. Папа Римский возносит молитву:
Иисусе, Владыка нашей истории,
верный друг и живое присутствие,
Ты никогда не устаёшь идти нам навстречу.
И вот мы здесь, алчущие мира Твоего.
Мы живём во времена страха и разобщения.
Порой мы поступаем так, словно мы одни,
и воздвигаем между нами стены,
забывая, что мы братья и сёстры.
Ниспошли, Господи, Духа Твоего,
дабы возгорелось в нас желание
слушать и понимать друг друга,
жить вместе с уважением и состраданием.
Даруй нам смелость искать путей диалога,
отвечать на конфликты жестами братства,
открывать свои сердца другим, не страшась различий.
Соделай нас строителями мостов,
готовыми преодолевать границы и идеологии,
способными видеть других очами сердца,
признавая в каждом человеке неприкосновенное достоинство.
Помоги нам создавать пространства,
где может расцвести надежда,
где многообразие не угроза, а богатство,
которое делает нас человечнее.
Аминь.