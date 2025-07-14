Тайна наперсного креста Папы Льва XIV
Оксана Тыниченко – Град Ватикан
В подаренном кресте заключены реликвии ex ossibus (фрагменты костей) четырёх епископов: святого Льва I — Учителя Церкви, имя которого Папа Лев XIV избрал, указывая на направление своего служения как епископа Рима; святого Августина, епископа Иппонского; святого Фомы Виллановского, архиепископа Валенсии; и блаженного Ансельмо Поланко, епископа Теруэля, отдавшего жизнь за веру во время гражданской войны в Испании.
Идея создания реликвария, заключённого в наперсный крест, принадлежит о. Бруно Сильвестрини, хранителю апостольской ризницы и члену Августинского ордена. Его реализацию он доверил мастеру Антонино Коттоне, знатоку традиционных техник церковного художественного ремесла. Коттоне уже имел опыт работы с реликвиями: именно он подготовил и разместил пять частиц реликвий для наперсного креста, который генеральная курия Ордена св. Августина преподнесла Превосту 30 сентября 2023 года, в день его возведения в кардинальский сан.