Тайна наперсного креста Папы Льва XIV

8 мая, в день избрания Папы Льва XIV, члены Общества Святого Петра (Circolo di San Pietro), благотворительной ассоциации с полуторавековой историей, преподнесли ему в дар наперсный крест из серебра.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

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В подаренном кресте заключены реликвии ex ossibus (фрагменты костей) четырёх епископов: святого Льва I — Учителя Церкви, имя которого Папа Лев XIV избрал, указывая на направление своего служения как епископа Рима; святого Августина, епископа Иппонского; святого Фомы Виллановского, архиепископа Валенсии; и блаженного Ансельмо Поланко, епископа Теруэля, отдавшего жизнь за веру во время гражданской войны в Испании.

Идея создания реликвария, заключённого в наперсный крест, принадлежит о. Бруно Сильвестрини, хранителю апостольской ризницы и члену Августинского ордена. Его реализацию он доверил мастеру Антонино Коттоне, знатоку традиционных техник церковного художественного ремесла. Коттоне уже имел опыт работы с реликвиями: именно он подготовил и разместил пять частиц реликвий для наперсного креста, который генеральная курия Ордена св. Августина преподнесла Превосту 30 сентября 2023 года, в день его возведения в кардинальский сан.