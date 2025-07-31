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Святой кардинал Джон Генри Ньюмен (1801-1890) Святой кардинал Джон Генри Ньюмен (1801-1890) 
Папа Римский

Святой кардинал Ньюмен станет Учителем Церкви

31 июля Папа Лев XIV распорядился присвоить титул Учителя Вселенской Церкви выдающемуся английскому богослову Джону Генри Ньюмену, кардиналу Святой Римской Церкви. сообщает Зал печати Ватикана.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Решение было озвучено на частной аудиенции, в ходе которой Святейший Отец встретился в Апостольском дворце Ватикана с кардиналом Марчелло Семераро, префектом Департамента по прославлению святых. Кардинал представил Епископу Рима утвердительное заключение, вынесенное на Пленарной сессии кардиналов и епископов, членов Департамента по прославлению святых.

Джон Генри Ньюмен родился в Лондоне в 1801 году, в молодости был рукоположен в дьяконы в лоне Англиканской Церкви. Как гласит эпитафия на его гробнице – «Ex umbris et imaginibus in veritatem» («От теней и образов к истине»), – жизнь будущего святого была долгим паломничеством к истине. После глубоких размышлений и молитв он пришёл к убеждению, что Церковь Рима является подлинной хранительницей учительства Иисуса Христа, и обратился в католическую веру. В 1847 году он был рукоположен в священники и основал в Англии Ораторий имени святого Филиппа Нери, а в 1879 году Папа Римский Лев XIII возвёл его в сан кардинала. ДжонГенри Ньюмен скончался в Бирмингеме 11 августа 1890 года, оставив после себя богатое литературное наследие. 19 сентября 2010 года, во время официального визита в Соединённое Королевство, Папа Бенедикт XVI причислил кардинала к лику блаженных.

Решающим шагом на пути к канонизации кардинала Джона Генри Ньюмена стало чудо по его заступничеству. В воскресенье 13 октября 2019 года Папа Франциск совершил на площади Св. Петра торжественную Мессу с обрядом канонизации пятерых блаженных, среди которых был и британский кардинал.

31 июля 2025, 12:34

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