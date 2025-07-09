Св. Отец: усмиряя бурю, Христос дарует миру надежду

Утром 9 июля Лев XIV возглавил в экоцентре Laudato si’ Кастель Гандольфо первую Святую Мессу о защите творения (pro custodia creationis), которую он недавно распорядился внести в Римский миссал.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В начале своей проповеди Святейший Отец призвал молиться о обращении многих людей внутри и вне Церкви, которые ещё не осознают необходимости заботиться об общем доме. Энциклики Папы Бергольо Laudato si’ и Fratelli tutti сегодня звучат особенно злободневно: человечество переживает бурю из-за климатического кризиса и войн, однако вера открывает путь к надежде, ибо Христос остаётся с нами и продолжает «усмирять бурю» (см. Мф 8,27). Образ испуганных учеников в лодке на Галилейском море становится повсеместным, «но в сердце Юбилея мы исповедуем: надежда есть, и мы встретили её в Иисусе, Спасителе мира».

Евангельская сцена, по словам Папы, позволяет увидеть прообраз Воскресшего Христа, пребывающего посреди истории. Сила Иисуса – не разрушение, а жизнь, Его власть над бурей являет знак спасения. И мы вновь спрашиваем вместе с учениками: «Кто это, что и ветры, и море повинуются Ему?» Ответ, отметил Папа, предлагает апостол Павел: Христос есть образ Бога, начало всего творения, Глава Церкви. Забота о творении составляет часть Его миссии, которую Он нам доверил.

Папа Лев XIV на Св. Мессе о защите творения (Кастель Гандольфо, 9 июля 2025 г.) (@Vatican Media)

«Наша боль – Его боль, наш труд – Его труд», – сказал Папа, подчёркивая, что христиане внимают крику земли и бедных, ибо он достиг сердца Бога. Лев XIV напомнил о пророческом призвании Церкви, «требующем смело противостоять разрушительной силе князей мира сего».

Св. Франциск Ассизский называл творения братьями и сёстрами; с бесконечной любовью единый Бог всё сотворил, даровав нам жизнь. Лишь «созерцательный взгляд», подчеркнул Папа, способен изменить отношения человека с природой «и вывести из экологического кризиса, причиной которого является разрыв отношений с Богом, с ближним и с землей из-за греха».

Папа Лев XIV на Св. Мессе о защите творения (Кастель Гандольфо, 9 июля 2025 г.) (@Vatican Media)

Экоцентр Laudato si’ был задуман Папой Франциском как «лаборатория» примирения с творением. Всем, кто здесь трудится, Лев XIV выразил поддержку и молитвенное сопровождение и в конце проповеди процитировал св. Августина: «Твои творения восхваляют Тебя, чтобы мы Тебя возлюбили, и мы Тебя любим, чтобы Твои творения восхваляли Тебя» (Св. Августин, Исповедь, XIII, 33,48). Именно такой должна быть гармония, которую христиане призваны нести в мир.