Св. Отец: сострадание начинается со взгляда
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Видеть и пройти мимо или увидеть и сжалиться: именно это решает всё, сказал Папа, комментируя притчу Иисуса. Священник и левит увидели и прошли мимо, а самарянин – увидел и сжалился. По словам Папы, именно в этом различии – вызов для каждого из нас.
Подлинное сострадание начинается со взгляда, идущего от сердца, способного заметить ближнего. Взгляд может быть поверхностным, торопливым – и может быть взглядом сердца, способным сопереживать, встревожиться, пробудить ответственность. Папа назвал такой взгляд источником подлинного сострадания, которое начинается именно с внутреннего потрясения, заставляющего действовать. Пример самарянина, его взгляд – это прежде всего образ и взгляд Самого Христа, Бога, Который не прошёл мимо человечества, израненного злом и болью: Он исцеляет наши раны, изливая елей Своей любви и милосердия.
Проводя параллель с современностью, Папа отметил, что сегодня дорога из Иерусалима в Иерихон – это путь миллионов людей, страдающих от нищеты, несправедливости, войн и личных трудностей. Это путь многих разграбленных народов, жертв репрессивных политических систем и экономики, обрекающей их на бедность, жертв войны, которая губит их мечты и жизни.
Лев XIV задал прямой вопрос: а что делаем мы? Видим и проходим мимо? Или позволяем, чтобы чужая боль, как в случае самарянина, пронзила наше сердце? Святейший Отец предостерёг от искушения считать ближними лишь тех, кто принадлежит к нашему кругу, религии или народу, и напомнил, что Иисус меняет перспективу, показывая пример чужака, ставшего поистине ближним.
Цитируя Бенедикта XVI, Епископ Рима подчеркнул, что быть ближним – значит стать человеком, чье сердце открыто и готово встревожиться перед лицом нужды другого. Эта трансформация и есть необходимая сегодня «революция любви». Исцеленные и возлюбленные Христом, мы призваны стать знаками Его сострадания в мире, позволяя любви сокрушать барьеры между людьми.
В конце проповеди Папа обратился к верующим с прямыми словами Христа, завершающими притчу: «Иди, и ты поступай так же».