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Папа Лев XIV приветствует пожилую женщину после Св. Мессы Юбилея семей (Ватикан, 15 июня 2025 г.) Папа Лев XIV приветствует пожилую женщину после Св. Мессы Юбилея семей (Ватикан, 15 июня 2025 г.)  (@Vatican Media)
Папа Римский

Св. Отец: пожилые – первые свидетели надежды

10 июля Лев XIV обнародовал послание на V Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей, который будет отмечаться 27 июля на тему: «Блажен, кто не потерял надежды своей» (Сир 14,2). В год Юбилея Папа размышляет об уязвимости и плодотворности старости, её миссии и достоинстве, об освобождающей силе любви.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Святейший Отец призывает видеть в стариках «первых свидетелей надежды» и подчёркивает, что старость – это время благодати и благословения. Согласно Писанию, именно людей преклонных лет Бог нередко призывает к великим делам: Авраам и Сара, Захария и Елисавета, Моисей обрели плодотворность именно тогда, когда по-человечески надеяться уже было не на что. Когда убывает твоя сила, пишет св. Августин, тогда остаётся сила Божия».

Старики – связующее звено между прошлым и будущим, сокровищница веры, гражданской добродетели, социальной ответственности, мужества и памяти, стойкости в испытаниях. По словам Папы, молодые нуждаются в мудрости стариков, чтобы с надеждой созидать будущее.

Епископ Рима подчёркивает: в свете Юбилея мы призваны к «освобождению» пожилых людей от одиночества и забвения. Настало время «революции благодарности и заботы», которая должна охватить каждую приходскую общину и каджое церковное движение. Посещение стариков, общение с ними, создание молитвенных сетей и групп поддержки становится «паломничеством к пребывающему в них Христу» (см. Мф 25,34–36). Именно поэтому Папа Франциск постановил о возможности стяжания юбилейной индульгенции тем, кто заботливо навестит одинокого пожилого человека.

Особое внимание Лев XIV уделяет и самой возможности надежды в старости. Даже когда телесные силы слабеют, остаётся свобода любить, молиться, делиться собой. Любовь к близким не угасает, напротив – она становится источником надежды, мира и обновления. Святейший Отец напоминает: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор 4,16).

Завершая послание, Папа Римский призывает стариков уповать на Господа, преображая каждый день в дар. Через сокровенную молитву, участие в Евхаристии, любовь к родным и близким, свидетельство веры они становятся знаками надежды для Церкви, семьи и всего мира.

10 июля 2025, 13:25

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