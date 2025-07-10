Св. Отец: пожилые – первые свидетели надежды

10 июля Лев XIV обнародовал послание на V Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей, который будет отмечаться 27 июля на тему: «Блажен, кто не потерял надежды своей» (Сир 14,2). В год Юбилея Папа размышляет об уязвимости и плодотворности старости, её миссии и достоинстве, об освобождающей силе любви.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец призывает видеть в стариках «первых свидетелей надежды» и подчёркивает, что старость – это время благодати и благословения. Согласно Писанию, именно людей преклонных лет Бог нередко призывает к великим делам: Авраам и Сара, Захария и Елисавета, Моисей обрели плодотворность именно тогда, когда по-человечески надеяться уже было не на что. Когда убывает твоя сила, пишет св. Августин, тогда остаётся сила Божия».

Старики – связующее звено между прошлым и будущим, сокровищница веры, гражданской добродетели, социальной ответственности, мужества и памяти, стойкости в испытаниях. По словам Папы, молодые нуждаются в мудрости стариков, чтобы с надеждой созидать будущее.

Епископ Рима подчёркивает: в свете Юбилея мы призваны к «освобождению» пожилых людей от одиночества и забвения. Настало время «революции благодарности и заботы», которая должна охватить каждую приходскую общину и каджое церковное движение. Посещение стариков, общение с ними, создание молитвенных сетей и групп поддержки становится «паломничеством к пребывающему в них Христу» (см. Мф 25,34–36). Именно поэтому Папа Франциск постановил о возможности стяжания юбилейной индульгенции тем, кто заботливо навестит одинокого пожилого человека.

Особое внимание Лев XIV уделяет и самой возможности надежды в старости. Даже когда телесные силы слабеют, остаётся свобода любить, молиться, делиться собой. Любовь к близким не угасает, напротив – она становится источником надежды, мира и обновления. Святейший Отец напоминает: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор 4,16).

Завершая послание, Папа Римский призывает стариков уповать на Господа, преображая каждый день в дар. Через сокровенную молитву, участие в Евхаристии, любовь к родным и близким, свидетельство веры они становятся знаками надежды для Церкви, семьи и всего мира.