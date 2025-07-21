Св. Отец: мир больше не выносит войн

20 июля, после воскресной Мессы в кафедральном соборе Альбано-Лациале, Папа Лев XIV ответил на вопросы журналистов, собравшихся у храма.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец вновь подчеркнул, что путь к миру возможен лишь при условии диалога и отказа от насилия:

«Нужно молиться о мире и стараться убедить все стороны сесть за стол переговоров, вступить в диалог и сложить оружие, потому что мир больше не может выносить такого множества конфликтов и войн. Необходимо действительно трудиться ради мира – молиться с упованием на Бога, но также действовать».

В разговоре с журналистами Папа вернулся к теме своего телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Беседа состоялась после авиаудара по католической церкви Святого Семейства в Газе, в результате которого погибли люди. Епископ Рима отметил, что беседа уже была обнародована, и повторил свою главную мысль:

«Мы настаивали на необходимости защищать священные места всех религий, работать вместе и в этом направлении, но с подлинным уважением к людям и к святыням, стараясь положить конец всему этому насилию, ненависти и войнам».

18 июля, во время телефонного разговора с Нетаньяху Лев XIV подчеркнул важность перемирия и немедленного прекращения войны. Папа выразил обеспокоенность драматической гуманитарной ситуацией жителей Газы, за которую «самую высокую цену платят дети, старики и больные».