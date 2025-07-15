Св. Отец: диалог возможен и во времена бомбардировок

Вечером 15 июля Лев XIV обратился с видеопосланием к участникам и зрителям благотворительного спортивного состязания – ежегодного «Матча сердца», объединившего артистов и политиков на футбольном поле ради нуждающихся детей.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«Слово “матч” в этом случае означает встречу. Встречу, в которой даже соперники находят общее дело», – утверждает Епископ Рима, подчёркивая, что в нынешнем году речь идёт о помощи детям, прибывшим в Италию из зон вооружённых конфликтов. Им помогает ватиканская детская больница и фонд Bambino Gesù совместно с итальянским отделением «Каритас».

Папа с тревогой отмечает, что «становится всё труднее – почти невозможно – находить пространство, где можно было бы найти ответ на подобные просьбы о помощи». Святейший Отец напоминает об историческом эпизоде времён Первой мировой войны – «Рождественском перемирии» 1914 года, когда немецкие, французские и английские солдаты сыграли матч на нейтральной полосе в Бельгии. «Всё ещё возможно – всегда возможно – встретиться, даже во времена разделений, бомбардировок и войн», – убеждён Папа. Именно поэтому так важно создавать поводы для встречи, «бросать вызов разделениям, понимая, что главная задача – встретиться».

Лев XIV призывает всех служить благому делу: исцелять сердца. «В сердце Бога мы едины», ибо сердце – место встречи и с Богом, и с ближним. По словам Папы, спорт, особенно в такой форме, как «Матч сердца», обладает объединяющей силой: собирает «средства для жизни, для лечения, а не для разрушения и смерти», превращает столкновение во встречу, разделение – в сопричастность, одиночество – в общинность. Участие команд политиков и музыкантов являет собой символический жест, говорящий о возможности единства и диалога. «Политика может объединять, если не довольствуется пропагандой, питающейся созданием врагов, а занимается сложным и необходимым искусством диалога, стремящимся к общему благу», – подчёркивает Папа. По его словам, музыка «обогащает наши слова и воспоминания с самого детства», и дети, которым посвящён этот матч, знают об этом: «Они обладают чистотой сердца, позволяющей видеть Бога».

В конце послания Святейший Отец желает участникам и зрителям не терять способности смотреть в глаза детям и учиться у них:

«Найдите в себе мужество гостеприимства, чтобы стать людьми встречи. Обретите силу верить и просить о перемирии, времени, что остановит эскалацию ненависти. На кону наша человечность. Пусть эта игра за мир принесёт победное очко в его пользу».