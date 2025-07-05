Папа – монахиням Св. Августина: служение требует стойкости и дерзновения

5 июля Лев XIV принял в Ватикане Сестёр Св. Августина – служительниц Иисуса и Марии (A.S.G.M.) по завершении их генерального капитула.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Эти дни молитвы и размышлений стали для монахинь, по словам Папы, возможностью вновь утвердиться в харизме основательницы – досточтимой Слуги Божьей Марии Терезы Спинелли. «Служение, что вы несёте изо дня в день, обретает полноту в посвящении жизни Господу и черпает силы в искреннем почитании Его и нашей Матери», – подчеркнул Епископ Рима. Терпение в испытаниях, дерзновение в миссии, стойкость на пути за Христом – таковы, по его словам, три добродетели, которыми должна вдохновляться каждая августинка.

Говоря о просветительской миссии, Папа призвал монахинь «взращивать мудрость ума и сердца, умеющих слушать и пылающих любовью к человечеству». Христос, «путь, истина и жизнь» (Ин 14,6), должен оставаться критерием всякого культурного начинания, ибо культура, оторванная от истины, становится орудием сильных мира сего: она «запутывает и отвлекает совесть в угоду интересам рынка, моды или мирского успеха».

В конце встречи Лев XIV предложил монахиням размышлять над трактатом св. Августина «Об Учителе» (De Magistro), где утверждается: всякое внешнее наставничество должно вести к встрече с внутренним Учителем – Христом.