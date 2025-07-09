Право на мир: ответ Папы Льва XIV молодой матери

Журнал «Piazza San Pietro» («Площадь Святого Петра»), издаваемый при Ватиканской базилике под руководством о. Энцо Фортунато, посвятил июльский номер Юбилею молодёжи.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Выпуск под названием «Станьте обновлением Земли» включает в себя раздел «Диалог с читателями», в котором Папа Лев XIV продолжает стиль открытой беседы, заложенный его предшественником Франциском. В этом номере опубликован ответ Святейшего Отца молодой матери троих детей, задающейся тревожными вопросами о будущем в условиях нарастающей угрозы войны.

Своё письмо Зайра — мать троих детей из итальянского города Беневенто — начинает с предельно прямых, простых и тревожных вопросов: «Что станет с мечтами детей, если начнётся мировая война? Что станет с усилиями родителей, которые трудятся, чтобы купить жильё, дать детям образование и сберечь деньги на их будущее?».

В обращении молодой матери — тревога, надежда и бремя родительской ответственности. Именно как «крик, который доходит до самого сердца Бога» воспринял Папа слова Зайры.

В своём ответе Епископ Рима выходит за рамки простого сочувствия, предлагая взглянуть на миротворчество как на общую задачу каждого человека. «Мир созидается в сердце и начинается с сердца»; мир — это не просто отсутствие войны, а плод каждодневных усилий, начинающихся с внутреннего преображения.

Святейший Отец подчёркивает важность «диалога на всех уровнях, чтобы продвигать подлинную культуру встречи, а не столкновения, а также способность устанавливать границы власти».

Мир, по его словам, требует «умения сочетать молитву с дерзновением и терпеливостью маленьких шагов». «Война не возьмёт верх, — пишет Лев XIV. — Дети имеют право на подлинный, справедливый, прочный мир».

Папа завершает ответ Зайре словами благодарности за письмо и напоминанием о том, что Юбилей молодёжи — это путь, который нужно проходить вместе, опираясь на надежду, способную преодолеть даже самые тяжёлые испытания.