Послание Папы греко-русинским католикам США
Виктор Владимиров – Град Ватикан
По словам Епископа Рима, эти дни станут «драгоценной возможностью для углубления единства и обновления верности Господу»: через литургию, молитвенное размышление и братский диалог участники укрепят свидетельство о Христе и продолжат благовестие в духе богатой византийской католической традиции. Как зримый знак церковного общения Папа отмечает участие мирян и духовенства, делегатов экзархата Торонто и Департамента по делам Восточных Церквей.
Святейший Отец признателен за верность и мужество поколениям грекокатоликов, «создавших живые общины в Северной Америке посреди множества испытаний и неопределённости». Их наследие живёт в пастырском обновлении, которое сегодня совершается с любовью к родной традиции. «Я духовно близок вам», – пишет Папа, вверяя ассамблею заступничеству Пресвятой Богородицы, Матери Церкви.
В конце послания Лев XIV преподаёт участникам встречи и всей архиепархии Питтсбурга апостольское благословение «в качестве залога мудрости, радости и мира в Господе».