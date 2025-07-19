Послание Папы греко-русинским католикам США

Папа Лев XIV на встрече с участниками Юбилея Восточных Церквей (Ватикан, май 2025 г.) (@VATICAN MEDIA)

«Придите, поклонимся и припадём ко Христу»: под этим древним литургическим воззванием в Уайтинге (штат Индиана, США) собрались епископы, священники, монашествующие и миряне Византийской (русинской) Католической Церкви. К ним, участникам Митрополичьей ассамблеи Питтсбургской архиепархии, Папа Лев XIV обратился с приветственным посланием.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам Епископа Рима, эти дни станут «драгоценной возможностью для углубления единства и обновления верности Господу»: через литургию, молитвенное размышление и братский диалог участники укрепят свидетельство о Христе и продолжат благовестие в духе богатой византийской католической традиции. Как зримый знак церковного общения Папа отмечает участие мирян и духовенства, делегатов экзархата Торонто и Департамента по делам Восточных Церквей.

Святейший Отец признателен за верность и мужество поколениям грекокатоликов, «создавших живые общины в Северной Америке посреди множества испытаний и неопределённости». Их наследие живёт в пастырском обновлении, которое сегодня совершается с любовью к родной традиции. «Я духовно близок вам», – пишет Папа, вверяя ассамблею заступничеству Пресвятой Богородицы, Матери Церкви.

В конце послания Лев XIV преподаёт участникам встречи и всей архиепархии Питтсбурга апостольское благословение «в качестве залога мудрости, радости и мира в Господе».