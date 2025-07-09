Папа встретился в Кастель Гандольфо с президентом Украины
9 июля Лев XIV принял на частной аудиенции в Папской резиденции Кастель Гандольфо президента Украины Владимира Зеленского, который в эти дни находится с визитом в Риме по случаю IV Международной конференции по восстановлению Украины.
Vatican News
По сообщению Зала печати Ватикана, cтороны обсудили «текущий конфликт и насущную необходимость справедливого и прочного мирного урегулирования». В ходе дружеской беседы была подчёркнута важность диалога как приоритетного пути к прекращению боевых действий.
«Святейший Отец выразил скорбь по поводу жертв, заверил в молитве и духовной близости к украинскому народу, призвав к всевозможным усилиям по освобождению пленных и поиску совместных решений».
В коммюнике отмечается, что «Святейший Отец вновь подтвердил готовность принять в Ватикане представителей России и Украины для проведения переговоров».
09 июля 2025, 17:24