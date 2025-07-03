Папа встретился с ватиканскими и украинскими детьми

3 июля Папа Лев XIV встретился в Ватикане с тремястами детьми и подростками из Украины, которые проводят лето в Италии по приглашению фонда «Каритас». Затем Святейший Отец присоединился к 310 участникам традиционного летнего лагеря для детей ватиканских сотрудников. Встреча состоялась около полудня, сразу после завершения официальных аудиенций.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Папу приветствовали вожатые лагеря, после чего завязался живой диалог с детьми. Отвечая на их вопросы, Лев XIV поделился воспоминаниями о своём детстве, когда на Святой Мессе он встречался со сверстниками, друзьями, но прежде всего со своим лучшим другом – Иисусом.

Особое внимание Папа уделил темам разнообразия и гостеприимства. Обращаясь к украинским детям, он подчеркнул: «Важно уважать друг друга, не зацикливаться на различиях, а наводить мосты дружбы, потому что все мы можем быть друзьями, братьями и сёстрами». Отвечая на вопрос о войне, Святейший Отец отметил, что даже в юном возрасте нужно учиться быть миротворцами и друзьями, избегать конфликтов и никогда не поддаваться ненависти и зависти.

«Иисус просит нас всех быть друзьями. Важно с малых лет учиться взаимному уважению и видеть в другом такого же, как ты».

В конце встречи дети вручили Епископу Рима подарки, сделанные своими руками во время занятий в лагере, символику летнего центра, а также рисунки и поделки от украинских ребят. После совместной фотосессии Лев XIV попросил всех прочесть молитву «Радуйся, Мария» и преподал благословение.