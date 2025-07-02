Папа встретился с Синодом УГКЦ

Свидетельства веры и надежды посреди испытаний и разрушений – это знак Божьей силы: об этом говорил Папа Лев XIV, обращаясь к членам Синода Украинской Грекокатолической Церкви.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Папа отметил, что ассамблея Синода УГКЦ в Риме проходит в контексте Юбилейного года, посвященного добродетели надежды. Безусловно, говорить украинскому народу о надежде сейчас трудно:

«Непросто найти слова утешения для семей, которые потеряли своих родных на этой бессмысленной войне».

Тем не менее и в этих сложных условиях Папа получает множество свидетельств веры и надежды от украинцев, и это знаменует Божью силу. Призвав оставаться едиными в вере и надежде, Святейший Отец подчеркнул:

«Наше общение – это великая тайна: это реальное общение также и с братьями и сестрами, у которых земная жизнь была отнята, но принята Богом. В Нем всё живет и всё обретает полноту смысла».

Нас всегда утешает вера в то, что Пресвятая Матерь Божья здесь, с нами, и она ведет нас к Сыну, Он же есть наш мир:

«Я молюсь, дабы ее материнским заступничеством мир вернулся как можно скорее на вашу землю».

Встреча с Синодом УГКЦ по просьбе Папы завершилась пением «Отче наш» на украинском языке и благословением Святейшего Отца.