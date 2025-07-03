Папа встретился с президентом Польши

Частная аудиенция в Ватикане 3 июля 2025 г. (ANSA)

3 июля Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Республики Польша Анджея Дуду, который затем встретился с госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарём по связям с государствами и международными организациями.

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В ходе дружественной беседы в Государственном секретариате была выражена взаимная признательность за прочные двусторонние отношения, а также затронута общественно-политическая ситуация в стране.

Стороны обсудили вопросы международной повестки с особым вниманием к войне в Украине, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана.