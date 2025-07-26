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Частная аудиенция в Ватикане 26 июля 2025 г. Частная аудиенция в Ватикане 26 июля 2025 г.  (@Vatican Media)
Папа Римский

Папа встретился с митрополитом Антонием

Утром 26 июля Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Vatican News

Визит стал первой встречей нового Епископа Рима с иерархом.

Сорокалетний митрополит Антоний возглавляет Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата с июня 2022 года. На этом посту он неоднократно встречался с Папой Франциском, в последний раз – в июле прошлого года в Ватикане.

Частная аудиенция в Ватикане 26 июля 2025 г.
Частная аудиенция в Ватикане 26 июля 2025 г.   (@Vatican Media)
26 июля 2025, 16:30

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