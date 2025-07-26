Папа встретился с митрополитом Антонием

Утром 26 июля Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

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Визит стал первой встречей нового Епископа Рима с иерархом.

Сорокалетний митрополит Антоний возглавляет Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата с июня 2022 года. На этом посту он неоднократно встречался с Папой Франциском, в последний раз – в июле прошлого года в Ватикане.