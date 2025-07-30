Папа напомнил о 50-летии Хельсинкских соглашений

На общей аудиенции в среду 30 июля Папа Лев XIV обратился к верующим с воззванием, напомнив о 50-летии со дня подписания Хельсинкских соглашений по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Я возобновляю глубокую скорбь из-за жестокого теракта, произошедшего в ночь с 26 на 27 июля в Команде, в восточной части Демократической Республики Конго, где более сорока христиан были убиты в церкви во время молитвенного бдения, а также в своих домах. Вверяя жертв милосердной любви Бога, я молюсь о раненых, о христианах во всем мире, которые продолжают терпеть страдания и гонения, и увещаю тех, на кого возложена ответственность на местном и на международном уровне, сотрудничать ради предотвращения подобных трагедий.

Первого августа отмечается пятидесятилетие подписания Заключительного акта Хельсинки. Воодушевленные желанием обеспечить безопасность в контексте холодной войны, 35 государств положили начало новому этапу в геополитике, способствуя сближению Востока и Запада. Это событие обозначило также обновленный интерес к правам человека, с особым вниманием к религиозной свободе, рассматриваемой в качестве одного из фундаментов зарождавшейся тогда архитектуры сотрудничества от Ванкувера до Владивостока. Активное участие Святейшего Престола в Хельсинкской конференции, представленное архиепископом Агостино Казароли, содействовало укреплению политического и нравственного обязательства в деле мира. Сегодня более, чем когда-либо, необходимо беречь “дух Хельсинки”, проявляя постоянство в диалоге, укрепляя взаимодействие и продвигая дипломатию как привилегированный путь для предотвращения и для решения конфликтов».