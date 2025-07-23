Папа вернулся в Ватикан после отпуска

Вечером 22 июля Папа Лев XIV завершил краткий отпуск в Кастель Гандольфо и вернулся в Ватикан. Перед отъездом Святейший Отец пообщался с журналистами, подчеркнув роль Церкви в деле мира и вновь призвав к прекращению насилия и уважению достоинства каждого человека.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Касаясь вооружённых конфликтов, в частности, ситуации в Газе, Папа выразил озабоченность судьбой тех, кто страдает от насилия и несправедливости. Он вновь обратился с призывом отказаться от оружия и остановить торговлю им, лежащую в основе многих конфликтов. По его словам, в таких обстоятельствах человек рискует стать лишь инструментом в чужих руках. «Все мы — дети Божьи, созданные по Его образу», — напомнил Папа, подчёркивая, что Церковь продолжит настаивать на уважении достоинства каждого, независимо от вероисповедания.

Отвечая на вопрос о возможных поездках в зоны конфликтов, Святейший Отец признал, что подобных мест немало и во многих из них он хотел бы побывать. Однако он отметил, что физическое присутствие не всегда является решением. Намного важнее поддерживать инициативы, направленные на разоружение, диалог и уважение человеческого достоинства.

В отпуске Папа продолжал внимательно следить за международной ситуацией. За время пребывания в Кастель Гандольфо он провёл телефонные разговоры с рядом политических лидеров: 9 июля встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, 18 июля беседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после атаки на церковь в Газе, а 21 июля состоялся телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

В течение этого периода Лев XIV возглавил несколько богослужений и встречался с верующими. Он трижды отслужил Святую Мессу, включая воскресные литургии 13 и 20 июля. В проповедях Святейший Отец напомнил о страданиях жертв насилия, бедности и войн, призывая к служению и единству между народами и религиями.