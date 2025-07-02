Папа скорбит о смерти кардинала Дри – служителя милосердия

Папа Лев XIV выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной аргентинского кардинала капуцина Луиса Паскуаля Дри, умершего 30 июня в Буэнос-Айресе на 99-м году жизни.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В телеграмме соболезнований за подписью подписью госсекретаря кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец выражает духовную близость архиепископу аргентинской столицы, родственникам новопреставленного, его собратьям по ордену, духовенству и верующим архиепархии.

Папа вспоминает кардинала Дри как великодушного пастыря, который в течение многих лет посвящал себя служению Богу и Церкви в качестве исповедника и духовного наставника. В телеграмме подчёркивается, что кардинал был особенно близок к Папе Франциску, не раз называвшему его примером истинного пастырского милосердия.

Святейший Отец возносит заупокойные молитвы, «дабы Господь Иисус даровал ему венец неувядающей славы», говорится в послании.

Кардинал Дри был хорошо известен в аргентинской церковной среде как неутомимый исповедник: даже на закате жизни, проживая при богородичном святилище Буэнос-Айреса, он продолжал служение в конфессионале, принимая всех, кто искал примирения. Именно в этом храме 2 июля были совершены его похороны.

Луис Паскуаль Дри родился в 1927 году и в молодости вступил в Орден капуцинов. Всю свою долгую жизнь он оставался в тени, предпочитая смиренное служение личному признанию. Кардинальское достоинство он получил в 2023 году из рук своего духовного сына – Папы Франциска.

С уходом кардинала Дри Коллегия кардиналов насчитывает 250 иерархов, из которых 132 избирателя и 118 без права голоса на конклаве.