Папа скорбит о смерти французского кардинала Вен-Труа

Лев XIV выразил соболезнования в связи с кончиной французского кардинала Андре Вен-Труа, умершего 18 июля в возрасте 82 лет. С 2007 по 2013 год иерарх возглавлял епископскую конференцию Франции.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В телеграмме соболезнований Папа выражает духовную близость родственникам новопреставленного, сотрудникам дома престарелых Марии-Терезы, которые поддерживали его в испытаниях болезни, духовенству и верующим Парижской архиепархии, «добрым и ревностным пастырем которой он был на протяжении 12 лет».

Епископ Рима возносит заупокойные молитвы, дабы воскресший Господь принял в Свои обители покоя, мира и света своего слугу, который «посвятил себя пастырскому служению и в последние дни разделил страдания Креста Христова в своей плоти». «Молюсь, чтобы ему была дарована награда, которую Божественный Учитель обещал Своим верным управителям», – пишет Лев XIV и в качестве залога утешения преподаёт всем апостольское благословение.

С уходом кардинала Вен-Труа Коллегия кардиналов насчитывает 249 иерархов, из которых 131 избиратель и 118 без права голоса на конклаве.