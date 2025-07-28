Папа — скаутам: не поддавайтесь пессимизму

Молодёжный экосоциальный форум Clameurs, проходившей с 24 по 28 июля в скаутском центре в Жамбвиле, недалеко от Парижа, собрал скаутов и вожатых со всей Франции.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Обращаясь к участникам форума в специальном послании, Папа Лев XIV подчеркивает, что стремление молодёжи защищать общее благо и природу глубоко созвучно христианскому призванию. В этом контексте он напомнил об образе «крика земли», актуализированном в церковной традиции благодаря размышлениям Папы Франциска.

По словам Папы, человечество сталкивается с тревожными вызовами: природа больше не молчит, её голос звучит всё громче. Это «вопль творения», который отзывается в изменении климата, загрязнении воздуха и воды, утрате биоразнообразия, разрушении экосистем, обострении социального неравенства, ухудшении условий жизни, деградации среды обитания, а также в нехватке питьевой воды и энергетических ресурсов для миллионов людей по всему миру. Эти сигналы требуют не просто сочувствия, но подлинного переосмысления образа жизни — экологического, духовного, социального.

Особую надежду Святейший Отец возлагает на молодёжь. По его словам, скауты, умеющие жить в согласии с природой, творить, ориентироваться и бережно относиться к окружающему миру, способны сыграть ключевую роль в преображении общества, указав путь к новому стилю жизни — более справедливому, бережному и вдохновляющему. Их энтузиазм, творческая энергия и связь с христианскими ценностями способны вдохновить на созидательные перемены.

Папа завершает послание ободрением и надеждой: «Я призываю вас идти вперёд, не теряя надежды, не унывая и не поддаваясь пессимизму. Знайте, что каждый из вас уникален в творении, лично любим Господом. Не переставайте верить в лучший мир и в наступление подлинной цивилизации любви. Как говорил Папа Франциск, вы тоже призваны быть строителями мостов между поколениями, культурами и народами».