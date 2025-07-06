Папа призвал верующих быть «делателями» на поле миссии

София Халходжаева

В сегодняшнем отрывке из Евангелия (Лк 10,1-12.17-20) говорится, что Иисус посылает на миссию семьдесят двух учеников. Это число символично указывает на то, что надежда Евангелия предназначена для всех народов. Именно в этом выражается величие Божьего сердца, желающего, чтобы все Его дети были охвачены Его любовью и спасены, пояснил Папа.

Но «жатвы много, а делателей мало», – говорит Иисус и велит молить «Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою». С одной стороны, Бог вышел в мир щедро сеять и вложил в сердце человека и в историю желание бесконечности, полноценной жизни, освобождения, спасения. Поэтому жатвы много. С другой стороны, мало делателей, которые идут работать на поле, засеянное Господом, и которые, прежде всего, способны распознать, глазами Иисуса, доброе зерно, готовое к жатве (см. Ин 4,35-38).

Паломники на площади Святого Петра (6 июля 2025 г.) (ANSA)

Господь желает совершить в нашей жизни и в истории человечества нечто великое, но немногие замечают это, продолжил Епископ Рима:

«Церкви и миру нужны не исполнители религиозных обязанностей, выставляющие свою веру напоказ, как внешнюю этикетку, а делатели, жаждущие работать на миссионерском поле, влюблённые ученики, которые свидетельствуют о Царстве Божьем везде, где бы они ни находились».

Паломники на площади Святого Петра (6 июля 2025 г.) (ANSA)

Есть немало «случайных» христиан, которые время от времени дают волю каким-то благим религиозным чувствам или участвуют в каких-то мероприятиях; но мало тех, кто готов ежедневно трудиться на ниве Божьей, взращивать в сердце семя Евангелия, а затем нести его в повседневную жизнь, в семью, на работу и учёбу, в различные социальные сферы и к тем, кто нуждается. Для этого нужны не теории о пастырских концепциях; необходимо прежде всего молиться Господину жатвы, общаться с Ним, подчеркнул Святейший Отец. Тогда Господь сделает нас Своими делателями и пошлёт нас на поле мира как свидетелей Своего Царства.

В конце наставления Папа воззвал к Деве Марии, дабы она ходатайствовала о нас и сопровождала на пути следования за Господом, «чтобы мы становились радостными делателями Божьего Царства».