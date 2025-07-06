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Папа Римский

Папа призвал верующих быть «делателями» на поле миссии

София Халходжаева  

В сегодняшнем отрывке из Евангелия (Лк 10,1-12.17-20) говорится, что Иисус посылает на миссию семьдесят двух учеников. Это число символично указывает на то, что надежда Евангелия предназначена для всех народов. Именно в этом выражается величие Божьего сердца, желающего, чтобы все Его дети были охвачены Его любовью и спасены, пояснил Папа.

Но «жатвы много, а делателей мало», – говорит Иисус и велит молить «Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою». С одной стороны, Бог вышел в мир щедро сеять и вложил в сердце человека и в историю желание бесконечности, полноценной жизни, освобождения, спасения. Поэтому жатвы много. С другой стороны, мало делателей, которые идут работать на поле, засеянное Господом, и которые, прежде всего, способны распознать, глазами Иисуса, доброе зерно, готовое к жатве (см. Ин 4,35-38).

Паломники на площади Святого Петра (6 июля 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (6 июля 2025 г.)   (ANSA)

Господь желает совершить в нашей жизни и в истории человечества нечто великое, но немногие замечают это, продолжил Епископ Рима:

«Церкви и миру нужны не исполнители религиозных обязанностей, выставляющие свою веру напоказ, как внешнюю этикетку, а делатели, жаждущие работать на миссионерском поле, влюблённые ученики, которые свидетельствуют о Царстве Божьем везде, где бы они ни находились».

Паломники на площади Святого Петра (6 июля 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (6 июля 2025 г.)   (ANSA)

Есть немало «случайных» христиан, которые время от времени дают волю каким-то благим религиозным чувствам или участвуют в каких-то мероприятиях; но мало тех, кто готов ежедневно трудиться на ниве Божьей, взращивать в сердце семя Евангелия, а затем нести его в повседневную жизнь, в семью, на работу и учёбу, в различные социальные сферы и к тем, кто нуждается. Для этого нужны не теории о пастырских концепциях; необходимо прежде всего молиться Господину жатвы, общаться с Ним, подчеркнул Святейший Отец. Тогда Господь сделает нас Своими делателями и пошлёт нас на поле мира как свидетелей Своего Царства.

В конце наставления Папа воззвал к Деве Марии, дабы она ходатайствовала о нас и сопровождала на пути следования за Господом, «чтобы мы становились радостными делателями Божьего Царства».

Паломники на площади Святого Петра (6 июля 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (6 июля 2025 г.)   (ANSA)
06 июля 2025, 13:09

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Caeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.