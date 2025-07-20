Папа призвал «немедленно остановить варварство войны»

В полдень 20 июля после чтения молитвы Angelus Лев XIV вновь призвал «немедленно остановить варварство войны и достичь мирного урегулирования конфликта».

София Халходжаева

Приветствуя паломников на площади перед Апостольским дворцом в Кастель Гандольфо, Святейший Отец сказал:

«Продолжают поступать драматические новости с Ближнего Востока, в частности из Газы. Выражаю глубокую скорбь в связи с нападением израильской армии на католический приход Святого Семейства в Газа-Сити. Как вы знаете, в прошлый четверг оно привело к гибели трёх христиан и серьёзным ранениям других. Молюсь о жертвах – Сааде Иссе Костанди Саламе, Фумие Иссе Латиф Айяд, Наджве Ибрагим Латиф Абу Дауд, разделяя скорбь их семей и всех прихожан. Этот акт, к сожалению, стал еще одним в череде непрерывных вооруженных нападений на мирное население и места поклонения в Газе. Я вновь призываю немедленно остановить варварство войны и достичь мирного урегулирования конфликта. Обращаюсь к международному сообществу с призывом соблюдать гуманитарное право и выполнять обязательства по защите гражданского населения, а также в отношении запрета на коллективное наказание, неизбирательное применение силы и принудительное перемещение населения. Нашим возлюбленным ближневосточным христианам я говорю: я разделяю ваше чувство бессилия перед этой драматической ситуацией. Вы в сердце Папы Римского и всей Церкви. Спасибо за ваше свидетельство веры. Пресвятая Дева Мария, женщина Леванта, заря нового Солнца, взошедшего в истории, да защитит вас всегда и да сопроводит человечество к рассвету мира».

Завершая встречу, Папа сообщил, что через несколько дней он вернется в Ватикан после двухнедельного отпуска, проведённого в Кастель-Гандольфо. Он поблагодарил жителей городка за теплый прием и пожелал всем хорошего воскресенья.