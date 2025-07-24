Лев XIV призвал доминиканцев внимать Святому Духу
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Обращаясь к магистру Ордена проповедников о. Джерарду Франсиско Тимонеру III, Святейший Отец заверяет монашествующих в духовной близости и в контексте Юбилейного года выражает надежду:
«Пусть эти благодатные дни станут временем обновления, укоренённого в надежде, которая никогда не подводит: Господь призвал вас, как проповедников, возвещать Благую весть посреди уникальных вызовов сегодняшнего дня».
Епископ Рима подчёркивает злободневность темы капитула, посвящённой четырём направлениям проповеди: доминиканцы ищут новых путей благовестия «тем, кто ещё не знает Иисуса; верующим христианам; тем, кто отдалился от Церкви; и молодёжи, находящейся в подобной ситуации». Лев XIV называет такой подход «особенно уместным» и возносит молитвы, дабы совместные размышления помогли доминиканцам глубоко внимать Святому Духу, ведущему Церковь к полноте истины (см. Ин 16,13). Генеральный капитул призван обновить их стремление служить Телу Христову согласно евангельскому образу жизни, избранному св. Домиником, подчёркивает Папа.
«Пусть ваш общий опыт братства и молитвы укрепит узы общения, объединяющие вас, доминиканцев, и побудит ещё полнее воплощать призвание созерцательных проповедников. Таким образом, верные харизме и духовности вашего основателя, вы, несомненно, продолжите свою миссию в сердце Церкви».
В конце послания Лев XIV вверяет труды капитула заступничеству Пресвятой Богородицы и преподаёт апостольское благословение всем членам ордена «в качестве залога мудрости, радости и мира в Господе».