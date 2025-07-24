Лев XIV призвал доминиканцев внимать Святому Духу

Папа Лев XIV направил послание участникам Генерального капитула приоров доминиканских провинций, который в эти дни проходит в Кракове (Польша).

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 18/05/2020 Послание Папы ректору университета Св. Фомы Аквинского 18 мая Папа Франциск направил специальное послание отцу-доминиканцу Михалу Палюху, ректору Папского университета Святого Фомы Аквинского в Риме.

Обращаясь к магистру Ордена проповедников о. Джерарду Франсиско Тимонеру III, Святейший Отец заверяет монашествующих в духовной близости и в контексте Юбилейного года выражает надежду:

«Пусть эти благодатные дни станут временем обновления, укоренённого в надежде, которая никогда не подводит: Господь призвал вас, как проповедников, возвещать Благую весть посреди уникальных вызовов сегодняшнего дня».

Епископ Рима подчёркивает злободневность темы капитула, посвящённой четырём направлениям проповеди: доминиканцы ищут новых путей благовестия «тем, кто ещё не знает Иисуса; верующим христианам; тем, кто отдалился от Церкви; и молодёжи, находящейся в подобной ситуации». Лев XIV называет такой подход «особенно уместным» и возносит молитвы, дабы совместные размышления помогли доминиканцам глубоко внимать Святому Духу, ведущему Церковь к полноте истины (см. Ин 16,13). Генеральный капитул призван обновить их стремление служить Телу Христову согласно евангельскому образу жизни, избранному св. Домиником, подчёркивает Папа.

Магистр Ордена проповедников о. Джерард Франсиско Тимонер III

«Пусть ваш общий опыт братства и молитвы укрепит узы общения, объединяющие вас, доминиканцев, и побудит ещё полнее воплощать призвание созерцательных проповедников. Таким образом, верные харизме и духовности вашего основателя, вы, несомненно, продолжите свою миссию в сердце Церкви».

В конце послания Лев XIV вверяет труды капитула заступничеству Пресвятой Богородицы и преподаёт апостольское благословение всем членам ордена «в качестве залога мудрости, радости и мира в Господе».