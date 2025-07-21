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Папа Римский

Папа побеседовал с Махмудом Аббасом

Согласно коммюнике Зала печати, утром 21 июля Папа Лев XIV принял телефонный звонок от президента Государства Палестина Махмуда Аббаса. Темой беседы стали недавние события, связанные с обострением конфликта в секторе Газа и волной насилия в районе Западного берега.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан 

Святейший Отец выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией и призвал к безусловному соблюдению международного гуманитарного права. Он особенно отметил необходимость защиты гражданского населения и священных мест, осудив насильственное перемещение мирных жителей.

На фоне продолжающихся страданий гражданского населения Святейший Отец особо отметил неотложность предоставления гуманитарной помощи тем, кто оказался в наиболее уязвимом положении. По словам Епископа Рима, доступ к гуманитарной поддержке должен быть обеспечен в полном объёме и без задержек.

В конце разговора Папа напомнил о десятилетии со дня подписания Всеобъемлющего соглашения между Святейшим Престолом и Государством Палестина. Документ, закрепивший ключевые принципы взаимных отношений, был подписан 26 июня 2015 года и вступил в силу 2 января 2016 года.

21 июля 2025, 14:43

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