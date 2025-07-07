Папа переехал в Кастель Гандольфо

6 июля Святейший Отец отправился в Кастель Гандольфо, где он проведет летний отпуск. Папа останется там до 20 июля и снова туда вернется на несколько дней в августе.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Папа прибыл в городок около 17 часов; многочисленные верующие собрались у въезда на территорию Папских вилл, чтобы увидеть Святейшего Отца. В нескольких метрах от виллы Барберини Папа остановил автомобиль и приветствовал ожидавших его верных. Среди встречавших Папу в Кастель Гандольфо был польский священник Тадеуш Розмус, настоятель прихода, в котором Папа отслужит Святую Мессу в следующее воскресенье. Как рассказал сам священник, по совместительству байкер, он предложил Папе сопровождать его по Кастель Гандольфо на мотоцикле.

У входа на Папские виллы Святейшего Отца встретили президент Губернаторства Града Ватикан сестра Раффаелла Петрини, епископ Альбано Винченцо Вива, директор Папских вилл Андреа Тамбурелли и мэр Кастель Гандольфо Альберто Де Анджелис.

Среди присутствовавших был и директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни, который сообщил, что в ходе краткой беседы с ним Папа выразил радость по поводу приезда в Кастель Гандольфо, благодарность за возможность встретиться с людьми в ближайшие дни и продолжать работу в столь живописном месте.