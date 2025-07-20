Папа: служение и слушание – два аспекта гостеприимства

Утром 20 июля Лев XIV возглавил Святую Мессу XVI воскресенья рядового времени в кафедральном соборе Альбано-Лациале.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 17/07/2025 Литургические чтения: 20 ИЮЛЯ. XVI рядовое воскресенье «“Мария избрала благую часть, которая не отнимется у неё” (Лк 10,41-42). Слово Христа предельно ясно: никакого пренебрежения к активной жизни и тем более к щедрому гостеприимству. ...

В своей проповеди Папа напомнил о гостеприимстве, служении ближнему и внимании к Богу – ключевых темах библейских чтений дня (Быт 18,1–10; Лк 10,38–42). Господь входит в жизнь человека через двери сердца и дома, как в случае с Авраамом, который в знойный полдень принял трёх незнакомцев и получил долгожданное обещание сына.

Размышляя о сцене в доме Марфы и Марии, Папа подчеркнул, что служение и слушание – это не противоположности, а «два близких аспекта гостеприимства». Прежде всего необходимы созерцание и тишина: только через слушание Слова Божьего мы становимся способными по-настоящему служить. Нужно находить время для молчания и молитвы, чтобы, утишив шум и рассеянность, открыть сердце Святому Духу, подчеркнул Лев XIV. Летние месяцы, по его словам, особенно располагают к тишине, размышлениям и углублению в духовную жизнь. Но тишина не означает отстранённости: наоборот, она подготавливает сердце к заботе о ближних.

«Будем же продвигать культуру мира через солидарность, делясь верой и жизнью. Тем самым мы поможем окружающим преодолеть раздоры и вражду, чтобы создать подлинную общность между людьми, народами и религиями».

Святая Месса в Альбано-Лациале 20 июля 2025 г. (AFP or licensors)

Святейший Отец напомнил о словах своего предшественника Франциска: «Если хотим вкусить радость жизни сполна, нужно соединить два подхода: с одной стороны, пребывать у ног Иисуса и слушать Его слово, открывающее суть всего сущего; с другой же – быть радушными и готовыми к гостеприимству, когда Он постучит в нашу дверь, являясь в лике друга, нуждающегося в отдыхе и братстве» (Angelus, 21 июля 2019 г.).

Путь служения и слушания требует усилий, умения прощать, сострадать, помогать, отказываться от чего-то своего, подчеркнул Папа. Именно так, шаг за шагом, среди повседневных забот, строятся прочные отношения, в частности в семье, и проявляется Царство Божие. Лев XIV привёл размышления св. Августина, который видел в Марфе и Марии символы земной и грядущей жизни, временности тяжёлого труда и бесконечности блаженного покоя.

Пример Авраама, Марфы и Марии учит нас сочетать созерцание и действие, отдых и труд, опираясь на любовь Христа, Его Слово и благодать, подчеркнул в конце проповеди Святейший Отец.