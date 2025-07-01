Папа назначил нового епископа для Каменец-Подольской епархии

Папа Лев XIV назначил епископом Каменец-Подольской епархии латинского обряда в Украине монсеньора Эдуарда Каву, O.F.M.Conv., до этого служившего вспомогательным епископом Львовской архиепархии.

Vatican News

Эдуард Кава родился 17 апреля 1978 года в городе Мостиска Львовской области. В 1996 году вступил в Орден францисканцев-конвентуалов, философское и богословское образование получил в Кракове и Санкт-Петербурге. Рукоположение в священники принял 1 июня 2003 года. В разные годы служил викарием, настоятелем приходов и монастырей в Борисполе, Кременчуге и других городах, был делегатом своего ордена в Украине.

13 мая 2017 года монсеньор Кава был назначен вспомогательным епископом Львовской архиепархии и 21 июня того же года принял епископскую хиротонию.

Епископ Кава координировал инициативу «Папа для Украины», в рамках которой страна получала гуманитарную помощь от католиков Европы и лично от Папы Франциска. С начала полномасштабной войны занимался сбором и распределением гуманитарной помощи.

В составе латинского католического епископата Украины иерарх исполняет обязанности секретаря, а также возглавляет Комиссии по делам мужских и женских монашеских орденов и конгрегаций.