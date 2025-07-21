Папа навестил пожилых в Кастель Гандольфо
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Епископа Рима приветствовала община монахинь, которые заботятся о 20 пожилых женщинах в возрасте от 80 до 101 года. В сопровождении настоятельницы Папа в тишине помолился в часовне, а затем пообщался с каждой из насельниц этой обители. Вместе со старушками и монахинями он вознёс молитву и спел несколько песен. После приветственного слова молодой медсестры Папа обратился ко всем, напомнив о воскресном Евангелии и темах прозвучавших песнопений. В каждом из нас есть часть Марфы и часть Марии, отметил он и призвал использовать это благословенное время жизни, следуя примеру Марии, внимая слову Иисуса и пребывая в молитве. Лев XIV поблагодарил общину за молитвенную поддержку, «столь важную и гораздо более значимую, чем можно себе представить», и добавил:
«Возраст не имеет значения: Господь Иисус хочет приблизиться к нам, Он становится нашим гостем, приглашает быть свидетелями, молодыми или уже не совсем».
«Вы – знак надежды» и многое вложили в свою жизнь, отметил Папа и попросил пожилых и далее свидетельствовать молитвой и верой, быть семьей, которая предлагает Господу всё, чем располагает.
После совместной молитвы «Отче наш» Лев XIV осмотрел здание дома престарелых и перед полуднем вернулся в свою летнюю резиденцию на вилле Барберини.