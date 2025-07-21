Папа навестил пожилых в Кастель Гандольфо

Утром 21 июля Папа Римский Лев XIV посетил дом престарелых Santa Marta в Кастель Гандольфо.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Епископа Рима приветствовала община монахинь, которые заботятся о 20 пожилых женщинах в возрасте от 80 до 101 года. В сопровождении настоятельницы Папа в тишине помолился в часовне, а затем пообщался с каждой из насельниц этой обители. Вместе со старушками и монахинями он вознёс молитву и спел несколько песен. После приветственного слова молодой медсестры Папа обратился ко всем, напомнив о воскресном Евангелии и темах прозвучавших песнопений. В каждом из нас есть часть Марфы и часть Марии, отметил он и призвал использовать это благословенное время жизни, следуя примеру Марии, внимая слову Иисуса и пребывая в молитве. Лев XIV поблагодарил общину за молитвенную поддержку, «столь важную и гораздо более значимую, чем можно себе представить», и добавил:

«Возраст не имеет значения: Господь Иисус хочет приблизиться к нам, Он становится нашим гостем, приглашает быть свидетелями, молодыми или уже не совсем».

Папа Лев XIV во время визита в дом престарелых Santa Marta (Кастель Гандольфо, 21 июля 2025 г. ) (ANSA)

«Вы – знак надежды» и многое вложили в свою жизнь, отметил Папа и попросил пожилых и далее свидетельствовать молитвой и верой, быть семьей, которая предлагает Господу всё, чем располагает.

После совместной молитвы «Отче наш» Лев XIV осмотрел здание дома престарелых и перед полуднем вернулся в свою летнюю резиденцию на вилле Барберини.