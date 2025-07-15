Папа навестил кларисс в Альбано-Лациале

Папа Лев XIV на встрече с монахинями-клариссами (Альбано-Лациале, 15 июля 2025 г.) (@Vatican Media)

15 июля, после утренней Мессы в часовне карабинеров в Кастель Гандольфо, Папа Лев XIV прибыл в расположенный неподалёку монастырь кларисс в Альбано-Лациале. Об этом сообщает Telegram-канал Зала печати Ватикана.

Читайте также 15/07/2025 Лев XIV – карабинерам: отвечайте на зло силой закона Утром 15 июля Лев XIV возглавил Св. Мессу в исторической часовне карабинеров в Кастель Гандольфо, в которой приняли участие военнослужащие, представители командования, гражданские ...

У входа в обитель, посвящённую Непорочному зачатию, Епископа Рима приветствовали сёстры, после чего он направился в монастырскую часовню, где некоторое время молился в тишине вместе с общиной.

Затем в Зале капитула состоялась встреча, во время которой Папа обратился к каждой монахине и выразил признательность за скрытую, но важную миссию. «Прекрасно, что Церковь узнаёт о вашей жизни», ибо она является драгоценным свидетельством, сказал он.

В конце визита Лев XIV вознёс вместе с клариссами молитву «Отче наш», преподнёс в дар чашу и патену для Евхаристии, а в ответ монастырская община подарила ему икону Лика Христа.