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Папа Лев XIV на встрече с монахинями-клариссами (Альбано-Лациале, 15 июля 2025 г.) Папа Лев XIV на встрече с монахинями-клариссами (Альбано-Лациале, 15 июля 2025 г.)  (@Vatican Media)
Папа Римский

Папа навестил кларисс в Альбано-Лациале

15 июля, после утренней Мессы в часовне карабинеров в Кастель Гандольфо, Папа Лев XIV прибыл в расположенный неподалёку монастырь кларисс в Альбано-Лациале. Об этом сообщает Telegram-канал Зала печати Ватикана.

У входа в обитель, посвящённую Непорочному зачатию, Епископа Рима приветствовали сёстры, после чего он направился в монастырскую часовню, где некоторое время молился в тишине вместе с общиной.

Затем в Зале капитула состоялась встреча, во время которой Папа обратился к каждой монахине и выразил признательность за скрытую, но важную миссию. «Прекрасно, что Церковь узнаёт о вашей жизни», ибо она является драгоценным свидетельством, сказал он.

В конце визита Лев XIV вознёс вместе с клариссами молитву «Отче наш», преподнёс в дар чашу и патену для Евхаристии, а в ответ монастырская община подарила ему икону Лика Христа.

Папа Лев XIV на встрече с клариссами (Альбано-Лациале, 15 июля 2025 г.)
Папа Лев XIV на встрече с клариссами (Альбано-Лациале, 15 июля 2025 г.)   (@Vatican Media)
15 июля 2025, 12:10

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