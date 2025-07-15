Папа навестил кларисс в Альбано-Лациале
15 июля, после утренней Мессы в часовне карабинеров в Кастель Гандольфо, Папа Лев XIV прибыл в расположенный неподалёку монастырь кларисс в Альбано-Лациале. Об этом сообщает Telegram-канал Зала печати Ватикана.
У входа в обитель, посвящённую Непорочному зачатию, Епископа Рима приветствовали сёстры, после чего он направился в монастырскую часовню, где некоторое время молился в тишине вместе с общиной.
Затем в Зале капитула состоялась встреча, во время которой Папа обратился к каждой монахине и выразил признательность за скрытую, но важную миссию. «Прекрасно, что Церковь узнаёт о вашей жизни», ибо она является драгоценным свидетельством, сказал он.
В конце визита Лев XIV вознёс вместе с клариссами молитву «Отче наш», преподнёс в дар чашу и патену для Евхаристии, а в ответ монастырская община подарила ему икону Лика Христа.
15 июля 2025, 12:10