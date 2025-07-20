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Богородичная молитва "Ангел Господень" в Кастель Гандольфо (20 июля 2025 г.) Богородичная молитва "Ангел Господень" в Кастель Гандольфо (20 июля 2025 г.)
Папа Римский

Папа: научимся принимать, а не только давать

Перед молитвой «Ангел Господень» 20 июля Святейший Отец обратился к многочисленным паломникам, прибывшим на встречу с ним в летнюю резиденцию Кастель Гандольфо.

София Халходжаева  

Папа отметил, что литургические чтения этого воскресенья посвящены гостеприимству Авраама и его жены Сарры, а затем сестёр Марфы и Марии, друзей Иисуса (см. Быт 18,1-10; Лк 10,38-42). Интересно, что в итальянском языке слово «ospite» означает и того, кто принимает гостей, и того, кто является гостем, отметил Епископ Рима, пояснив, что Бог первым выступает и в роли гостеприимного хозяина и в роли гостя, подавая нам пример:

«Каждый раз, когда мы принимаем приглашение на Вечерю Господню и участвуем в евхаристической трапезе, сам Бог “проходит, чтобы служить нам” (см. Лк 12,37). И всё же Господь сначала явил Себя гостем, и даже сегодня Он стоит у нашей двери и стучит (ср. Откр 3,20)».

И хозяину, и гостю нужно проявлять смирение, продолжил Папа. И тот и другой должны быть деликатными, внимательными, открытыми. В Евангелии Марфа настолько поглощена заботами о надлежащей встрече Иисуса, что рискует остаться в стороне от радости этого незабываемого события. Марфа – щедрая душа, но Бог призывает её к чему-то более прекрасному, чем сама щедрость, отметил Святейший Отец: Бог призывает её отвлечься от сиюминутных хлопот и сосредоточиться на главном.

Лишь когда мы открываемся чему-то, что отвлекает нас от самих себя и в то же время наполняет нас, наша жизнь расцветает, продолжил Папа:

«В тот момент, когда Марфа жалуется, что сестра оставила её одну служить (см. ст. 40), Мария как будто потеряла счёт времени, поглощённая словом Иисуса. Она не менее конкретна, чем её сестра, и не менее щедра. Но она воспользовалась случаем. Поэтому Иисус упрекает Марфу, ибо она осталась вне близости, которая принесла бы и ей большую радость (см. ст. 41-42)».

Богородичная молитва Angelus в Кастель Гандольфо (20 июля 2025 г.)
Богородичная молитва Angelus в Кастель Гандольфо (20 июля 2025 г.)   (@VATICAN MEDIA)

Летнее время может помочь нам «замедлиться» и стать больше похожими на Марию, чем на Марфу, сказал Папа и пояснил:

«Иногда мы не позволяем себе насладиться лучшей частью. Нам нужно немного отдохнуть, с желанием больше научиться искусству гостеприимства. Индустрия отдыха готова продать нам любой вид впечатлений, но, возможно, не то, чего мы ищем. Ведь любая истинная встреча – будь то встреча с Богом, встреча с другими или встреча с природой – не имеет цены и не может быть куплена. Для этого нужно только стать тем, кто принимает и тем, кого принимают: освободить место для кого-то и также попросить об этом для себя; принять кого-то и позволить другим принять нас. Мы очень многое можем получить, а не только отдать».

В конце проповеди Лев XIV призвал верующих помолиться Пресвятой Деве, «которая приняла Господа в Своё лоно и вместе с Иосифом дала Ему дом». По словам Папы, «в ней сияет наше призвание, призвание Церкви оставаться домом, открытым для всех, чтобы продолжать принимать своего Господа, Который просит разрешения войти».

Богородичная молитва Angelus в Кастель Гандольфо (20 июля 2025 г.)
Богородичная молитва Angelus в Кастель Гандольфо (20 июля 2025 г.)   (@Vatican Media)
20 июля 2025, 12:20

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Caeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.