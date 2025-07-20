Папа: научимся принимать, а не только давать

Перед молитвой «Ангел Господень» 20 июля Святейший Отец обратился к многочисленным паломникам, прибывшим на встречу с ним в летнюю резиденцию Кастель Гандольфо.

София Халходжаева

Папа отметил, что литургические чтения этого воскресенья посвящены гостеприимству Авраама и его жены Сарры, а затем сестёр Марфы и Марии, друзей Иисуса (см. Быт 18,1-10; Лк 10,38-42). Интересно, что в итальянском языке слово «ospite» означает и того, кто принимает гостей, и того, кто является гостем, отметил Епископ Рима, пояснив, что Бог первым выступает и в роли гостеприимного хозяина и в роли гостя, подавая нам пример:

«Каждый раз, когда мы принимаем приглашение на Вечерю Господню и участвуем в евхаристической трапезе, сам Бог “проходит, чтобы служить нам” (см. Лк 12,37). И всё же Господь сначала явил Себя гостем, и даже сегодня Он стоит у нашей двери и стучит (ср. Откр 3,20)».

И хозяину, и гостю нужно проявлять смирение, продолжил Папа. И тот и другой должны быть деликатными, внимательными, открытыми. В Евангелии Марфа настолько поглощена заботами о надлежащей встрече Иисуса, что рискует остаться в стороне от радости этого незабываемого события. Марфа – щедрая душа, но Бог призывает её к чему-то более прекрасному, чем сама щедрость, отметил Святейший Отец: Бог призывает её отвлечься от сиюминутных хлопот и сосредоточиться на главном.

Лишь когда мы открываемся чему-то, что отвлекает нас от самих себя и в то же время наполняет нас, наша жизнь расцветает, продолжил Папа:

«В тот момент, когда Марфа жалуется, что сестра оставила её одну служить (см. ст. 40), Мария как будто потеряла счёт времени, поглощённая словом Иисуса. Она не менее конкретна, чем её сестра, и не менее щедра. Но она воспользовалась случаем. Поэтому Иисус упрекает Марфу, ибо она осталась вне близости, которая принесла бы и ей большую радость (см. ст. 41-42)».

Богородичная молитва Angelus в Кастель Гандольфо (20 июля 2025 г.) (@VATICAN MEDIA)

Летнее время может помочь нам «замедлиться» и стать больше похожими на Марию, чем на Марфу, сказал Папа и пояснил:

«Иногда мы не позволяем себе насладиться лучшей частью. Нам нужно немного отдохнуть, с желанием больше научиться искусству гостеприимства. Индустрия отдыха готова продать нам любой вид впечатлений, но, возможно, не то, чего мы ищем. Ведь любая истинная встреча – будь то встреча с Богом, встреча с другими или встреча с природой – не имеет цены и не может быть куплена. Для этого нужно только стать тем, кто принимает и тем, кого принимают: освободить место для кого-то и также попросить об этом для себя; принять кого-то и позволить другим принять нас. Мы очень многое можем получить, а не только отдать».

В конце проповеди Лев XIV призвал верующих помолиться Пресвятой Деве, «которая приняла Господа в Своё лоно и вместе с Иосифом дала Ему дом». По словам Папы, «в ней сияет наше призвание, призвание Церкви оставаться домом, открытым для всех, чтобы продолжать принимать своего Господа, Который просит разрешения войти».