Папа: мы утратили умение слушать

Рим всегда был особым местом для христиан, поскольку именно здесь апостолы Петр и Павел дали наивысшее свидетельство веры в Иисуса. Прибывающие сюда паломники призваны вдохновляться примером жизни святых и мучеников, подражавших Христу. Лев XIV напомнил об этом, обращаясь к группе паломников на аудиенции 5 июля.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Группа состояла из преподавателей католических школ из Дании, Ирландии, Англии, Уэльса и Шотландии, а также учащихся из епархии Копенгагена. Присутствие молодых людей, сказал Папа, побудило его поделиться мыслями об умении слушать, которое позволяет уловить голос Бога в глубине сердца. В наше время умение слушать часто утрачено, - речь идет о подлинном умении. Хотя мы часто слушаем музыку, а человеческий слух постоянно занят цифровым потоком, мы больше не способны услышать то, что Бог говорит нашему сердцу, приглашая нас лучше узнать Его и жить в Его любви.

Этот призыв адресован не только молодежи, но и тем, кто занимается ее воспитанием: наставник должен быть примером жизни и веры для молодого поколения.

«Я надеюсь, что вы будете каждый день поддерживать отношения с Христом, Который оставил нам модель подлинной педагогики», - сказал Святейший Отец и, прежде чем завершить аудиенцию, призвал паломников помнить, что их странствие не закончится по возвращении домой: это будет ежедневный путь ученичества, на котором Господь указывает нам то, что в этой жизни по-настоящему «наше».