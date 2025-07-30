Папа – молодёжи: несите надежду и мир по всей земле

Вечером 29 июля на ватиканской площади Святого Петра и вдоль улицы Кончилиационе собрались около 120 тысяч молодых паломников со всего мира. Здесь начался Юбилей молодёжи – праздник веры и надежды..

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святую Мессу возглавил пропрефект Департамента евангелизации архиепископ Рино Физикелла, который в своей проповеди напомнил: вера всегда рождается из встречи. «Никогда не бойтесь быть свидетелями воскресшего Христа. Именно это и делает нас христианами», – призвал иерарх.

Открытие Юбилея молодёжи в Ватикане (Площадь Св. Петра, 29 июля 2025 г.) (@Vatican Media)

В конце богослужения на площадь прибыл Папа Лев XIV, и его появление стало кульминацией вечера. Святейший Отец проехал на папамобиле, приветствуя собравшихся, а затем обратился к молодым паломникам:

«Вы соль земли, свет миру! Сегодня ваши голоса, ваш энтузиазм, ваши крики – все они обращены к Иисусу Христу и будут услышаны до краёв земли!»

Епископ Рима подчеркнул, что начавшийся Юбилей – это прежде всего путь надежды: «Вы сами послание надежды, несите её всем!». Юные паломники призваны быть непрестанными знаками надежды для современников, и в эти дни у них будет возможность поделиться Божьей благодатью и светом с Вечным городом, Италией и всем миром.

«Давайте идти вместе с нашей верой в Иисуса Христа!»

Открытие Юбилея молодёжи в Ватикане (Площадь Св. Петра, 29 июля 2025 г.) (@Vatican Media)

Особый акцент Святейший Отец сделал на призыве к миру. Лев XIV обратился к молодёжи: «Давайте все вместе скажем: “Мы хотим мира во всём мире!”» – и площадь повторила эти слова тысячами голосов. После этого Папа добавил:

«Помолимся о мире и будем свидетелями мира Иисуса Христа, примирения, – того света, которого все мы ищем».

Открытие Юбилея молодёжи в Ватикане (Площадь Св. Петра, 29 июля 2025 г.) (@Vatican Media)

В конце встречи Святейший Отец преподал апостольское благословение, пожелал молодым людям хорошей недели в Риме и пригласил собраться вновь 2 и 3 августа на поле Тор Вергата: именно там состоятся молитвенное бдение и главная Святая Месса Юбилея молодёжи.