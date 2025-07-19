Папа молится о жертвах пожара в Эль-Куте

Папа Лев XIV выразил глубокую скорбь в связи с масштабным пожаром в городе Эль-Кут на востоке Ирака. По последним данным, в результате возгорания в местном торговом центре погибли 63 человека, более 40 получили ранения.

Vatican News

Епископ Рима заверяет в духовной солидарности всех пострадавших в этой трагедии, раненых и скорбящие семьи, вверяет души погибших милосердию Всемогущего Бога и молится за сотрудников экстренных служб, которые продолжают оказывать помощь.

«Его Святейшество призывает на всех Божественное благословение силы, утешения и мира», – подчёркивается в телеграмме, подписанной госсекретарём кардиналом Паролином.