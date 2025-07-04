Премьер-министр Черногории в Ватикане

4 июля премьер-министр Черногории Милойко Спайич посетил Ватикан, где встретился с Папой Львом XIV, а затем с кардиналом Паролином и архиепископом Галлахером.

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Святейший Отец принял высокого гостя в Апостольском дворце. Затем состоялась беседа политика с госсекретарём Ватикана и с секретарём по связям с государствами и международными организациями. Речь шла о добрых отношениях между Черногорией и Святейшим Престолом; стороны обсудили некоторые вопросы церковно-государственных отношений, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана.

Встреча продолжилась обсуждением вопросов региональной и международной повестки, в частности, «расширению Евросоюза на западнобалканские страны и текущему конфликту в Украине».