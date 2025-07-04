Премьер-министр Черногории в Ватикане
4 июля премьер-министр Черногории Милойко Спайич посетил Ватикан, где встретился с Папой Львом XIV, а затем с кардиналом Паролином и архиепископом Галлахером.
Vatican News
Святейший Отец принял высокого гостя в Апостольском дворце. Затем состоялась беседа политика с госсекретарём Ватикана и с секретарём по связям с государствами и международными организациями. Речь шла о добрых отношениях между Черногорией и Святейшим Престолом; стороны обсудили некоторые вопросы церковно-государственных отношений, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана.
Встреча продолжилась обсуждением вопросов региональной и международной повестки, в частности, «расширению Евросоюза на западнобалканские страны и текущему конфликту в Украине».
04 июля 2025, 15:39