Папа Лев и мир с высоты детского взгляда

Прошло всего два месяца со дня избрания Роберта Фрэнсиса Превоста на Апостольский Престол, и этот новый понтификат уже подарил множество символических образов. Среди них есть один, пока малоизвестный, но удивительно красноречивый: Папа, присевший рядом с девочкой, которая протягивает ему свой рисунок. Простой жест, за которым скрывается глубочайшая истина: чтобы построить лучший мир, нужно стать наравне с детьми.

Алессандро Джизотти (заместитель директора Редакционного отдела Радио Ватикана / Vatican News)

Первые недели понтификата Льва XIV были богаты на трогательные и многозначительные моменты. Некоторые из них наверняка останутся в памяти надолго, как, например, его сдержанные слёзы на лоджии базилики Св. Петра 8 мая, во время первого благословения Urbi et Orbi. Но есть и другое изображение, гораздо менее известное, которое несёт в себе послание и видение будущего. На нём Папа сидит, подогнув ноги, рядом с девочкой из ватиканского летнего центра, которая показывает ему свой рисунок.

Поражают улыбки обоих: Папа смотрит прямо в камеру, а девочка не отрывает от него восторженных глаз. В этом простом движении и кроется ключ. Склоняясь к ребёнку, Епископ Рима указывает путь, который должен избрать каждый и в первую очередь те, кому доверены судьбы мира: стать наравне с детьми, попытаться увидеть мир их глазами. Как бы всё изменилось, если бы мы на это отважились! Если бы, подобно Христу – Который упрекнул учеников, гнавших прочь «назойливых» малышей – мы бы смогли повторить Его вечные слова: «Пустите детей приходить ко Мне».

Позволяем ли мы сегодня детям приходить к нам? И что важнее, идём ли мы сами им навстречу? Навстречу детям, истерзанным войной, изнурённым чужим эгоизмом, искалеченным тысячами форм насилия. Сама логика, опережая чувства, подсказывает: сильные обязаны защищать малых. Но происходит обратное: именно дети становятся первыми жертвами в конфликтах, развязанных взрослыми. Что бы мы увидели, снизойдя до роста детей из Газы, Харькова, Гомы и множества других мест, охваченных пламенем войны? Возможно, тогда бы что-то и впрямь изменилось.

«Если мы хотим научить мир настоящему миру, если хотим всерьёз бороться с войной, – говорил Ганди, – мы должны начать с детей». Представим на мгновение: за столом Совета безопасности ООН сидят дети из великих держав. Насколько иными стали бы международные отношения? Увы, приходится с горечью признать: логика войны, словно яд, прививается с самых ранних лет. Об этом с пугающей точностью писал Бертольт Брехт в преддверии Второй мировой: «Дети играют в войну. Они редко они играют в мир, потому что взрослые всегда ведут войну».

Быть может, единственный способ переломить ход истории – это путь, кажущийся самым маловероятным: склониться, сойти с высот наших взрослых убеждений и интересов, вглядеться в мир снизу глазами и сердцем ребёнка. Папа Лев, будучи ещё миссионером и епископом в Перу, не раз «снисходил», чтобы оказаться на одном уровне с детьми – фотографии тех лет говорят сами за себя. Теперь же, став Епископом Рима, он остался верен себе, что подтверждает тот простой снимок из летнего ватиканского лагеря в Зале Павла VI.

Умалиться, чтобы возвысить человечность: в этом уроке нуждается весь сегодняшний мир.