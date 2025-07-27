Папа призвал избрать путь переговоров о мирном будущем

В полдень 27 июля, приветствуя паломников на площади Святого Петра после чтения молитвы Аngelus, Лев XIV напомнил, что сегодня отмечается V Всемирный день бабушек и дедушек и пожилых людей на тему: «Блажен тот, кто не утратил надежды».

София Халходжаева

«Мы смотрим на бабушек, дедушек и стариков как на свидетелей надежды, способных освещать путь новым поколениям. Не оставляйте их в одиночестве, но заключите с ними завет любви и молитвы», – призвал Папа.

«Моё сердце со всеми, кто страдает из-за конфликтов и насилия в мире, – сказал далее Святейший Отец. – В частности, я молюсь за тех, кто вовлечён в столкновения на границе между Таиландом и Камбоджей, особенно за детей и перемещённые семьи. Пусть Князь мира вдохновит всех на поиск диалога и примирения. Я молюсь о жертвах насилия на юге Сирии. С большой тревогой я слежу за крайне тяжёлой гуманитарной ситуацией в Газе, где гражданское население страдает от голода, продолжает подвергаться насилию и погибать. Со скорбным сердцем я вновь обращаюсь с призывом к прекращению огня, освобождению заложников и полному соблюдению гуманитарного права».

Святейший Отец напомнил: каждый человек обладает присущим ему достоинством, дарованным Самим Богом, призвал стороны всех конфликтов «признать это и прекратить любые действия, противоречащие этому». Лев XIV призвал избрать путь переговоров о мирном будущем для всех народов и отвергать всё, что может этому помешать, вверяя Марии, Царице мира, невинных жертв конфликтов и правителей, имеющих власть положить конец войнам.

Епископ Рима тепло приветствовал сотрудников Радио Ватикана / Vatican News: желая стать ближе к верующим и паломникам во время Юбилея, эти ватиканские СМИ открыли небольшую студию под колоннадой Бернини вместе с редакцией газеты L'Osservatore Romano. «Спасибо за служение на многих языках, которое несёт голос Папы в мир. Я благодарен всем журналистам, которые способствуют общению в духе мира и истины», – сказал Святейший Отец.

Лев XIV особо обратился к юным паломникам из разных стран, собравшихся в Риме на Юбилей молодёжи, который начнётся 28 июля. «Я надеюсь, что для каждого это будет возможностью встретить Христа, укрепиться Им в вере и последовательно следовать за Ним», – сказал Папа и пожелал всем хорошего воскресенья.