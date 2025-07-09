Лев XIV: катехизация начинается с любви к Иисусу
Виктор Владимиров – Град Ватикан
В послании за подписью госсекретаря кардинала Паролина Святейший Отец выражает надежду, что дни совместных размышлений помогут заново сосредоточиться на личности Иисуса из Назарета, – центре и смысле передачи христианской веры.
Ссылаясь на Катехизис Католической Церкви (426-429), Епископ Рима желает участникам встречи, чтобы «из проникнутого любовью познания Христа проистекала жажда благовествовать Его, евангелизировать и вести других к принятию веры в Господа». Катехизаторы призваны быть «отражением Его живого присутствия».
Папа завершает послание молитвой о заступничестве Пресвятой Богородицы, Матери доброго совета, и преподаёт благословение в качестве залога обильных даров Святого Духа.