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Группа участников XIII Ассамблеи Латиноамериканского общества катехизаторов в Асунсьоне (Парагвай, 9 июля 2025 г.) Группа участников XIII Ассамблеи Латиноамериканского общества катехизаторов в Асунсьоне (Парагвай, 9 июля 2025 г.) 
Папа Римский

Лев XIV: катехизация начинается с любви к Иисусу

Ассамблея латиноамериканских катехизаторов, проходящая с 7 по 11 июля в Асунсьоне (Парагвай), получила знак внимания Святейшего Престола. Папа Лев XIV направил её участникам приветственную телеграмму, напомнив о главном в катехизации – личной связи с Христом, делающей возможным свидетельство веры.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

В послании за подписью госсекретаря кардинала Паролина Святейший Отец выражает надежду, что дни совместных размышлений помогут заново сосредоточиться на личности Иисуса из Назарета, – центре и смысле передачи христианской веры.

Ссылаясь на Катехизис Католической Церкви (426-429), Епископ Рима желает участникам встречи, чтобы «из проникнутого любовью познания Христа проистекала жажда благовествовать Его, евангелизировать и вести других к принятию веры в Господа». Катехизаторы призваны быть «отражением Его живого присутствия».

Папа завершает послание молитвой о заступничестве Пресвятой Богородицы, Матери доброго совета, и преподаёт благословение в качестве залога обильных даров Святого Духа.

Ассамблея катехизаторов Латинской Америки в Асунсьоне (Парагвай, 9 июля 2025 г.)
Ассамблея катехизаторов Латинской Америки в Асунсьоне (Парагвай, 9 июля 2025 г.)
09 июля 2025, 19:25

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