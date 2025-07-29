Папа призвал инфлюенсеров «чинить сети»

После Святой Мессы по случаю Юбилея цифровых миссионеров и инфлюенсеров, которую совершил в Ватиканской базилике кардинал А. Тагле, их приветствовал Папа Лев XIV.

Ольга Сакун - Град Ватикан

«Как же мы нуждаемся в мире в эти наши времена, разрываемые враждой и войнами!» - сказал Святейший Отец, подчеркнув, что миссия Церкви заключается в том, чтобы возвещать мир всему свету.

«Именно эту миссию Церковь вверяет сегодня также вам, - сказал далее Папа, обращаясь к инфлюенсерам и сетевым миссионерам. – К миру нужно стремиться, его нужно возвещать, делиться им во всяком месте». К этой миссии добавляется еще одна задача: «в цифровых пространствах всегда искать “страждущую плоть Христа”, в каждом брате и каждой сестре». Все мы призваны «питать культуру христианского гуманизма, и делать это вместе». На цифровых миссионеров возложена обязанность «совместно разрабатывать мысль и язык, которые, будучи порожденными нашей эпохой, наделят голосом Любовь». Речь идет «не о том, чтобы «создавать контент, но чтобы встречаться с сердцами», пояснил Папа, переходя к следующему призыву: «Чинить сети» - повторяя слова из Евангелия от Матфея. Иисус призвал апостолов в то время, как они чинили свои рыбацкие сети. Сегодня же Он просит созидать иные сети: «сети общения, сети любви, сети бескорыстного обмена, с глубокой дружбой». Это сети, «позволяющие починить то, что сломалось, исцелить от одиночества, не подсчитывая количество подписчиков, но в каждой встрече чувствуя бесконечное величие Любви», где никакие ярлыки не могут покрыть голоса самых слабых.

«Эти сети освобождают, спасают. Эти сети позволяют вновь увидеть красоту, посмотреть друг другу в глаза. Это сети истины. Так каждая история добра, которой мы делимся, сможет стать узлом единой, безграничной сети: сети сетей, сети Бога».

Папа призвал цифровых миссионеров и инфлюенсеров быть «агентами единства, способными разрушить логику разделений и поляризации, индивидуализма и эгоцентризма».

«Пусть вашим центром будет Христос, и вы победите логику мира сего, логику фейковых новостей и легкомыслия красотой и светом Истины».