Папа: чтобы жить вечно, нужно служить жизни

Перед чтением молитвы «Ангел Господень» в XV рядовое воскресенье Папа обратился к верным со словом размышления на евангельское чтение дня (Лк 10, 25-37).

София Халходжаева

«Сегодняшнее Евангелие начинается с прекрасного вопроса, заданного Иисусу: ‘Учитель! что́ мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?’ (Лк 10:25)», – отметил Святейший Отец, пояснив, что эти слова выражают «постоянное желание в нашей жизни: желание спасения, то есть существования, свободного от неудач, зла и смерти». То, к чему стремится сердце человека, описывается как благо, которое нужно «наследовать»: его невозможно добиться силой, выпросить как милостыню или получить в результате сделки: «Жизнь вечная, которую может дать только Бог, передаётся человеку по наследству, как от отца к сыну».

Вот почему на наш вопрос Иисус отвечает, что для получения дара Божьего нужно принять Его волю: возлюбить Господа всем сердцем и ближнего, как самого себя, продолжил Святейший Отец. Поступая так, мы отвечаем на любовь Отца: воля Божья, по сути, - это тот закон жизни, который Бог Сам прежде всего применяет к нам, безмерно любя нас в Сыне Иисусе.

«Иисус есть откровение истинной любви к Богу и к человеку: любви, которая отдаёт и не владеет, любви, которая прощает и не требует, любви, которая помогает и никогда не оставляет».

Во Христе Бог стал ближним всем нам: поэтому каждый из нас может и должен стать ближним для тех, кого встречает на своём пути, отметил Папа:

«По примеру Иисуса, Спасителя мира, мы также призваны приносить утешение и надежду, особенно тем, кто разочарован и потерял веру».

Итак, чтобы жить вечно, нужно не избегать смерти, а служить жизни, то есть заботиться о других, подчеркнул Святейший Отец: этот закон стоит выше любого социального правила и придаёт ему смысл.

Попросим Деву Марию, Матерь милосердия, помочь нам принять всем сердцем волю Божью, которая всегда есть воля любви и спасения, чтобы каждый день быть миротворцами, сказал Папа, завершая слово.