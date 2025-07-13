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Папа Римский

Папа: чтобы жить вечно, нужно служить жизни

Перед чтением молитвы «Ангел Господень» в XV рядовое воскресенье Папа обратился к верным со словом размышления на евангельское чтение дня (Лк 10, 25-37).

София Халходжаева

«Сегодняшнее Евангелие начинается с прекрасного вопроса, заданного Иисусу: ‘Учитель! что́ мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?’ (Лк 10:25)», – отметил Святейший Отец, пояснив, что эти слова выражают «постоянное желание в нашей жизни: желание спасения, то есть существования, свободного от неудач, зла и смерти». То, к чему стремится сердце человека, описывается как благо, которое нужно «наследовать»: его невозможно добиться силой, выпросить как милостыню или получить в результате сделки: «Жизнь вечная, которую может дать только Бог, передаётся человеку по наследству, как от отца к сыну».

Вот почему на наш вопрос Иисус отвечает, что для получения дара Божьего нужно принять Его волю: возлюбить Господа всем сердцем и ближнего, как самого себя, продолжил Святейший Отец. Поступая так, мы отвечаем на любовь Отца: воля Божья, по сути, - это тот закон жизни, который Бог Сам прежде всего применяет к нам, безмерно любя нас в Сыне Иисусе.

«Иисус есть откровение истинной любви к Богу и к человеку: любви, которая отдаёт и не владеет, любви, которая прощает и не требует, любви, которая помогает и никогда не оставляет».

Во Христе Бог стал ближним всем нам: поэтому каждый из нас может и должен стать ближним для тех, кого встречает на своём пути, отметил Папа:

«По примеру Иисуса, Спасителя мира, мы также призваны приносить утешение и надежду, особенно тем, кто разочарован и потерял веру».

Итак, чтобы жить вечно, нужно не избегать смерти, а служить жизни, то есть заботиться о других, подчеркнул Святейший Отец: этот закон стоит выше любого социального правила и придаёт ему смысл.

Попросим Деву Марию, Матерь милосердия, помочь нам принять всем сердцем волю Божью, которая всегда есть воля любви и спасения, чтобы каждый день быть миротворцами, сказал Папа, завершая слово.

13 июля 2025, 12:05

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Caeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.