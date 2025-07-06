Св. Отец благодарит авторов «L’Osservatore di strada»

Вечером 5 июля Папа Лев XIV направил поздравительное послание сотрудникам и авторам ватиканского ежемесячника «L’Osservatore di strada» («Уличный обозреватель») по случаю третьей годовщины со дня его первого выпуска.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 30/06/2022 «L’Osservatore di strada», голос бедных и отверженных После чтения молитвы Angelus Папа представил новый проект Департамента коммуникации Святейшего Престола – первый номер журнала «L'Osservatore di strada» («Уличный обозреватель»).

Епископ Рима выражает признательность всем, кто участвует в создании и распространении «небольшого, но важного» журнала: именно в этом издании, как подчёркивал его предшественник Франциск, «последние становятся главными». Святейший Отец благодарит авторов за личный вклад и за воскресное служение, когда они сами распространяют газету среди паломников на площади Св. Петра, сопровождая молитву Angelus Папы Римского своим «незаметным, но важным присутствием».

«Ваш труд напоминает, что мир нужно видеть и с улицы», – пишет Лев XIV: важно не бояться менять точку зрения, отказываться от привычных схем и прислушиваться к голосу тех, кого обычно не слышат.

«Рука Бога в ваших историях – самое яркое свидетельство того, что всё может быть искуплено и ни одна история не безнадёжна, если мы верим в любовь Бога».

В конце послания Папа называет сострадание, смирение и надежду сотрудников газеты драгоценным даром для Церкви и всего мира.

«Продолжим наш путь вместе, с упованием, привнося в город человеческий также отблески града Божьего, спасибо!»